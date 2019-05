Opositor boliviano planta a Almagro en protesta por su apoyo a Evo Morales

El candidato opositor boliviano Oscar Ortiz dejó plantado este viernes en La Paz al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en protesta por su apoyo a la nueva postulación del presidente del país, Evo Morales, que la oposición considera ilegal.

El secretario general de la OEA, de visita en Bolivia en esta jornada, tenía previstas reuniones con líderes opositores como el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina y Ortiz, quien finalmente decidió no entrevistarse con Almagro.

"Nos hemos retirado de la reunión con el secretario general de la OEA expresándole nuestra protesta e indignación por el cambio de posición que ha asumido", explicó Ortiz a los medios.

El también senador criticó que Almagro haya defendido antes "que debería respetarse la voluntad popular" sobre la reelección de Morales expresada en un referendo en 2016, que negó la mandatario la posibilidad de volverse a presentar, y que ahora venga al país y asuma "una posición distinta".

Para Ortiz, es "condenable" que el uruguayo exprese ahora su apoyo a la nueva candidatura de Morales y le acompañe a la zona del Chapare, el bastión sindical y político del mandatario, en vísperas del inicio oficial de su campaña electoral en esa zona.

"Por lo cual le hemos expresado que no tenía sentido desarrollar esa reunión, porque él como secretario general no nos genera confianza", agregó el candidato de la alianza Bolivia Dice No.

El opositor reaccionó de esta forma a las palabras de Almagro, quien horas antes en un discurso ante Morales en la casa de Gobierno en La Paz declaró que "sería absolutamente discriminatorio" que el mandatario boliviano no se pudiera presentar a la reelección.

Los bolivianos concurrirán a las urnas el próximo 20 de octubre para elegir al presidente, vicepresidente y parlamentarios para la gestión 2020-2025.

La candidatura de Morales es considerada ilegal por la oposición y movimientos ciudadanos en Bolivia, por incumplir el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y el resultado del referéndum que en 2016 rechazó la reelección.

Sin embargo, fue avalada por el órgano electoral del país en 2018 con base en un fallo del Tribunal Constitucional de 2017.

Almagro recibió por separado a los opositores en un hotel en la zona sur de La Paz, hasta donde llegaron decenas de ciudadanos contrarios a la reelección de Morales para protestar por su apoyo al gobernante.

El expresidente Mesa salió del encuentro con Almagro con una visión "pesimista", pues no cree que los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos se pronuncien oportunamente sobre la ilegalidad de la nueva candidatura de Evo Morales, como lo han solicitado los opositores.

El también candidato vio una "contradicción" entre la "categórica" afirmación de Almagro en su momento "en la que decía que el presidente Morales debía someterse a la voluntad popular" y el que ahora haga "un reconocimiento de esa candidatura".

Para el también opositor Samuel Doria Medina, quedó claro "que no va a ser ningún organismo ni ningún extranjero el que va a resolver el problema que tiene la democracia boliviana", sino que son los mismos ciudadanos los que deben unirse "para dar un mensaje el 20 de octubre".

Otro candidato electoral, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, escribió en Twitter que Almagro "insulta al voto popular" del referendo de 2016.

"En nuestra casa y nuestra cara nos ofende al decir que sería discriminatorio que @evoespueblo no participe en su repostulación", criticó Cárdenas.

"¡Váyase!", exclamó otro de los opositores, el también expresidente Jaime Paz Zamora, en un mensaje en la red social en que advirtió de que "su presencia en Bolivia es rechazada por una inmensa mayoría de bolivianos" que votaron en 2016 contra la reelección.