"Ord... ejem... Order!": el presidente del Parlamento británico se queda afónico

Una, dos y hasta tres veces ha tenido que repetir John Bercow su clásica llamada al orden en el Parlamento británico debido a una afonía. Este miércoles, la potente voz del presidente de la Cámara de los Comunes ha perdido su fuerza para ser sustituida por una voz ronca acompañada de carraspeos.

"Ord... ejem... order... order!": Bercow ha sonreído ante la situación, lo que ha provocado la risa de los presentes en la Cámara, tal como se puede ver en un vídeo publicado por la BBC.

Orderrrr! Oh dear...



