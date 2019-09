Pakistán impide al presidente indio volar en su territorio debido a Cachemira

Pakistán denegó hoy el permiso de volar sobre su territorio al presidente de la India, Ram Nath Kovind, que tiene previsto viajar mañana a Islandia en visita oficial, en respuesta a la decisión de Nueva Delhi de retirar el estatus especial de la Cachemira india e imponer restricciones.

"En estas circunstancias donde la India no ha cambiado su posición, no ha retirado el toque de queda y no está garantizando al pueblo sus necesidades básicas, hemos decidido no permitir utilizar nuestro espacio aéreo al presidente indio", dijo el ministro de Exteriores paquistaní, Shah Mahmood Qureshi, en declaraciones recogidas por la televisión pública.

Según Qureshi, la medida se realizó con el visto bueno del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, que sin embargo permitió sobrevolar su territorio a su homólogo indio, Narendra Modi, cuando viajó al G7.

Se trata del último repunte de tensión entre ambas potencias nucleares desde que comenzó la crisis en Cachemira el pasado 5 de agosto.

Ese día, la India decidió revocar el estatus especial que permitía al estado de Jammu y Cachemira mantener un régimen de autonomía e imponer restricciones al movimiento y a las telecomunicaciones que siguen en pie.

La decisión reavivó la tensión con Pakistán, que considera la región suya y ha librado dos guerras y varios conflictos menores con su vecino indio.

Ambos países han elevado el tono en las últimas semanas, meses después de que febrero ambos países viviesen su peor escalada bélica en décadas con bombardeos y derribos de cazas.