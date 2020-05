Ola de críticas en Chile por el nombramiento de la sobrina-nieta de Pinochet como ministra de la Mujer

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha provocado una tormenta de críticas tras el nombramiento de Macarena Santelices, sobrina-nieta del dictador Augusto Pinochet, como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género.

La controversia se debe en gran medida a declaraciones de Santelices en las que elogió "lo bueno" de la dictadura de 1973-1990, en la que más de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron a manos de agentes del Estado, y muchas miles más encarceladas y torturadas. "No podemos desconocer lo bueno del régimen militar", dijo en 2016 la nueva ministra en una entrevista al medio local El Mercurio.

La designación, que tuvo lugar este miércoles, ha provocado un fuerte rechazo en el seno de las asociaciones feministas, que han denunciado que Santelices "no tiene ninguna experiencia comprobable en el área" y se ha manifestado "partidaria" de la dictadura militar.

Es el caso del colectivo chileno LasTesis, creadoras del himno global contra la violencia sexual Un violador en tu camino, que ha pedido la renuncia de la nueva ministra de la Mujer por haber defendido en su pasado el régimen de Pinochet y ha dicho que su nombramiento es una "ofensa". "Decir que es ofensivo es poco, decir que es una bofetada en la cara de todas y todes es insuficiente. Esperamos que sea destituida lo antes posible", ha afirmado el grupo feminista en declaraciones a Efe.

"No es posible que en un ministerio que se supone vela por la equidad de género la representante máxima sea una mujer que es de extrema derecha, altamente conservadora, y que ha demostrado públicamente su apoyo a la dictadura cívico militar de nuestro país", indican LasTesis. A su juicio, el Gobierno "se está burlando en nuestras caras y es inaceptable, es negacionismo y es una falta gravísima a la memoria en nuestro país".

En la misma línea se ha manifestado la Asamblea Feminista Plurinacional, que reúne a decenas de asociaciones. "Consideramos que el nombramiento es una provocación para el movimiento feminista y que exige una ministra capacitada en la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales", critican en un comunicado. En los últimos días, más de 90 organizaciones feministas se han adherido a un documento de rechazo bajo la campaña #NoTenemosMinistra.

Nos preocupa que en un contexto en donde las cifras de violencia de género e intrafamiliar se han incrementado, y las mujeres y disidencias sexuales nos encontramos en una grave desprotección, el Gobierno nombre a Mónica Santelices, una ministra sin experiencia en el tema. pic.twitter.com/XTOyXkD9UK — Asamblea Feminista Plurinacional (@AFeministaChile) May 6, 2020

También se han manifestado en contra la Asociación de Funcionarios y funcionarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG), para quienes la elección de Santelices supone "una revictimización más hacia las mujeres, un castigo y un llamado al disciplinamiento". "Dada la fuerza que hemos mostrado como movimiento, deducimos que las mujeres ni sus vidas le importan a este gobierno", ha afirmado su presidenta, Vesna Madariaga.

Manifestamos absoluto descontento ante nombramiento de Macarena Santelices para @MinMujeryEG. Quien hace apología de dictadura difícilmente será idónea a la hora de defender a mujeres, quienes históricamente han sufrido violencia especial por parte de Estado, solo por ser mujeres pic.twitter.com/Y1SXvxlscm — Asociación de Abogadas Feministas Chile (@Abofemcl) May 6, 2020

Según recogen los medios locales, Santelices ha salido al paso de las críticas asegurando que "jamás" ha justificado ninguna violación de los derechos humanos. "Quiero ser clara y tajante, porque jamás he avalado ni he justificado la violación a los derechos humanos. El tener una tendencia política no significa avalar hechos tan graves y que deben ser condenados no hoy, sino que siempre, como es la violación a los derechos humanos", dijo en un primer discurso tras asumir el cargo.

"Júzguenme de lo que hago desde hoy en adelante. Como mujeres, como chilenos, tenemos el derecho de tener tendencias políticas, pero eso en ningún caso significa justificar la violación de derechos humanos", afirmó durante su toma de posesión.

Hoy asumo como ministra de la Mujer y la EG, para trabajar con fuerza por las mujeres de Chile 🇨🇱 Agradezco la confianza del Presidente @sebastianpinera . Seguiremos avanzando para erradicar la violencia contra las mujeres, por su dignidad e igualdad de derechos ¡Vamos junt@s! — Macarena Santelices (@macasante) May 6, 2020

Por su parte, Piñera ha afirmado estar "seguro que Macarena va a estar a la altura de este tremendo desafío", según sostuvo durante la ceremonia. "Esta no es una lucha o un conflicto entre hombres y mujeres, esta es una lucha de hombres y mujeres, juntos, para construir una sociedad en la que tengamos plena y total igualdad de derechos, deberes y oportunidades", aseguró el presidente.

Militante y exdirigente del ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI) -uno de los cuatro partidos que conforman la coalición gubernamental-, Santelices trabajó como periodista en distintas cadenas de televisión y fue alcaldesa entre 2012 y 2019 de la ciudad de Olmué, al norte de Santiago.

Santalices ha llegado al cargo en plena pandemia del coronavirus, que mantiene a gran parte de la población del país confinada y ha provocado un repunte de la violencia machista, y casi dos meses después de la renuncia de su antecesora, Isabel Plá. La anterior ministra abandonó el ministerio el pasado 13 de marzo, apenas cinco días después de la masiva e histórica manifestación del 8M y después de que las feministas y parte la oposición le acusaron de ser "cómplice" de los abusos sexuales cometidos por agentes durante el estallido social que comenzó en octubre.

El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto más de mil denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos, de las cuales 158 son por violencia sexual (desnudamientos, tocamientos y cuatro violaciones). El movimiento feminista ha estado muy presente en la convulsión social, sobre todo después de la irrupción del colectivo LasTesis.