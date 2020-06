La Policía evita que derriben la estatua del expresidente Andrew Jackson frente a la Casa Blanca

Policías federales en Estados Unidos han evitado este lunes con cargas que manifestantes derribaran la estatua del expresidente Andrew Jackson (1829-1837) enfrente de la Casa Blanca en el marco de las protestas raciales que sacuden el país. Los manifestantes habían colocado cuerdas y cadenas en la estatua ecuestre cuando los policías dispersaron la protesta haciendo uso de gases lacrimógenos.

La estatua de Jackson se erige en el parque Lafayette, epicentro de las protestas raciales en Washington por su ubicación, justo enfrente de la residencia que ocupa Donald Trump.

Just steps from the White House in Lafayette Square, protesters threw ropes over a statue of President Andrew Jackson and tried to pull it down. Police officers with riot shields and pepper spray confronted the demonstrators. https://t.co/evmgYAtGodpic.twitter.com/rcES1YbS04