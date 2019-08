La Policía carga contra los manifestantes en el aeropuerto de Hong Kong

La Policía ha cargado contra los manifestantes en el aeropuerto internacional de Hong Kong, cuando por segundo día consecutivo la marea de activistas ha paralizado los vuelos. Después de masivas protestas pacíficas durante este martes, marcado por las discusiones de los usuarios descontentos, a última hora de la tarde agentes antidisturbios han lanzado gas pimienta y han golpeado con las porras a los manifestantes.

Un grupo de activistas ha acorralado a un agente en una de las esquinas del aeropuerto cuando este golpeaba con la porra a una mujer, tirándola al suelo. Desarmados, le han quitado la porra al policía, que les ha dispersado sacando la pistola.

Police officer had his baton taken from him and was attacked with it. Drew his pistol and aimed at protesters. Astonished nobody killed here tonight. pic.twitter.com/Wox8yziDnz