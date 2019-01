Primeras reacciones europeas a la histórica derrota de la votación del Brexit: "El tiempo se acaba"

El presidente de Consejo Europeo, Donald Tusk, ha sido el primero en reaccionar ante la estrepitosa derrota de Theresa May en la Cámara de los Comunes. 432 parlamentarios han votado en contra del acuerdo del Brexit que sacaría al Reino Unido de la Unión Europea frente a los 202 apoyos que ha obtenido. Tusk ha abandonado la rotundidad con la que Bruselas lleva semanas asegurando a May que el documento de retirada no se modificaría para dar paso a la incertidumbre a la que se enfrenta ahora un acuerdo que ya no tiene salida.

"Si un acuerdo es imposible, y nadie quiere irse sin acuerdo, entonces ¿quién tendrá el coraje para decir cuál es la única solución positiva?", ha escrito Tusk en su cuenta de Twitter.

Con un tono más concreto se ha pronunciado el presidente la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un comunicado oficial. "Insto al Reino Unido a clarificar sus intenciones lo más pronto posible", ha aseverado el directivo. Ha ratificado la continuidad del apoyo de la institución al acuerdo de retirada que se negoció en diciembre, a la vez que apremia a May a definir los siguientes pasos. "El tiempo se acaba", ha dicho. La fecha prevista para que el Reino Unido abandone el espacio europeo está fijada para el 29 de marzo.

El riesgo de llegar a ella sin un acuerdo definido "ha crecido a raíz del voto de hoy", continúa el comunicado. "Recibo con gran pesar el resultado de la votación que ha tenido lugar hoy en la Cámara de los Comunes", afirma. "Dado que no queremos que esto ocurra [una salida sin acuerdo], la Comisión Europea continuará su trabajo de contingencia para afianzar que la UE esté totalmente preparada".

Inmediatamente después de la votación, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha anunciado una moción de censura contra May que se debatirá este miércoles. El Partido Unionista ya ha confirmado que votará a favor de la mandataria. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha asegurado que, en vista de el aparatoso fracaso de May, el mayor que ha sufrido un Gobierno desde hace casi un siglo, apoyará a Corbyn. "Estaba muy claro que la estrategia de la primera ministra estaba condenada a fracaso", ha dicho.

A través de Twitter, ha confirmado las pocas expectativas que tenía el acuerdo de salir adelante en la cámara parlamentaria. “Suficiente tiempo se ha gastado ya. Es hora de frenar el artículo 50 y llevar este asunto de nuevo a las urnas. Escocia eligió quedarse en la UE y no deberíamos ser arrastrados fuera de ella en contra de nuestra voluntad”, ha escrito en su perfil personal.

