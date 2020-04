Protestas en Líbano por la situación económica en el país provocan un muerto y la quema de sucursales bancarias

Las protestas en Líbano ante la creciente crisis económica que atraviesa el país ha provocado disturbios en las calles de la capital, que ahora se están propagando por otras ciudades libanesas. Este martes, los manifestantes prendieron fuego a varias sucursales bancarias en protesta por la depreciación de la libra libanesa y la corrupción en el país.

En la madrugada del lunes, según informa The Guardian, un manifestante murió después de que el ejército abriera fuego contra un grupo de personas que se había saltado el confinamiento, lo que ha provocado una mayor respuesta por parte de la población civil.

Aunque el primer ministro, Hasan Diab, ha respaldado las protestas, ha advertido a los manifestantes de que no sigan "jugando con fuego", en referencia a los enfrentamientos que ha habido estos días de atrás con el ejército, y que provocaron la muerte este lunes de un joven en la ciudad de Trípoli. El ejército atribuye las cargas a "intrusos" entre los manifestantes, que atacaron a los uniformados y destruyeron propiedades públicas y privadas, entre ellas tres sucursales bancarias.

🚨The Lebanese-French bank has just been set on fire by demonstrators in #Tripoli at #Liban The situation has been out of control in the city since last night when the country's currency collapsed. #LebanonProtestspic.twitter.com/jcla1zYz2k