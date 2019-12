Los seguidores de Evo Morales denuncian la expulsión de los diplomáticos españoles de Bolivia

La Senadora Eva Copa, del partido de Morales, considera que no se puede declarar personas no gratas "a representantes de países que ayudaron a nuestro país" El expresidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga ha calificado de "valiente" la decisión de Jeanine Áñez de expulsar a dos diplomáticos españoles y a la embajada de México en el país España y México han pedido que el gobierno interino de Bolivia "reconduzca sus afirmaciones" para "recuperar la confianza" y "no romper los lazos entre países"