La embajada británica responde a Donald Trump: "Nuestra prioridad son los socios europeos"

El embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, ha contestado a Donald Trump afirmando que la prioridad de Reino Unido ahora mismo está en lograr un acuerdo comercial con Europa y no con EEUU. "La prioridad es negociar la futura relación con nuestros socios europeos. Después veremos las negociaciones con terceros", ha señalado.

El presidente Trump ha afirmado en una entrevista con el diario británico The Sun que la propuesta del Gobierno británico para lograr un acuerdo de libre comercio con la UE impide "probablemente" un futuro acuerdo comercial bilateral entre EEUU y Reino Unido.

"Estados Unidos es nuestro gran socio comercial en el mundo fuera de la Unión Europea, pero tenemos que defender nuestros intereses económicos y el libre comercio", ha afirmado Manley. "El presidente tiene libertad para decir lo que quiera, estamos acostumbrados", ha añadido.

El globo del "bebé Trump" en pañales se alza frente al Parlamento de Londres EFE

En la entrevista con el periódico británico, Trump asegura que explicó a la primera ministra, Theresa May, cómo salir de la UE, pero que no le hizo caso. También ha afirmado que Boris Johnson, que ha dimitido recientemente como ministro de Exteriores por sus discrepancias con May, sería "un gran primer ministro".

"La relación que tenemos con Estados Unidos es más larga que la que tenemos con el presidente", ha señalado el embajador.

Reino Unido publicó este jueves el Libro Blanco en el que se detalla la posición negociadora de Reino Unido. Los británicos proponen la creación de un acuerdo de libre comercio de bienes con las normas y directivas europeas. "Hoy ya tenemos un equipo en Bruselas negociando con la Comisión Europea. Queremos avanzar en nuestras negociaciones lo antes posible", ha explicado el embajador.

"Nuestra petición inicial fue crear con la UE un libre comercio en todos los ámbitos, incluidos servicios, pero la UE dijo que aquello era imposible. Por eso nuestra propuesta actual es diferente a la de los últimos meses y refleja las peticiones de la UE", ha asegurado.

Sobre la circulación de personas

El embajador Manley también ha hecho referencia al futuro de la libre circulación de personas entre Reino Unido y la Unión Europea. "No habrá circulación de personas como hoy, pero queremos atraer a estudiantes, trabajadores, inversores... con una política migratoria lo más sencilla posible", ha asegurado. "Queremos que los españoles y otros europeos que viven en Reino Unido se queden en nuestro país, pero tendremos una política nacional a nivel migratorio".

Manley asegura que ya se ha llegado a un acuerdo respecto a los derechos de los británicos en países comunitarios y de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido, aunque confiesa: "Hay temas que todavía no hemos conseguido y que afectan, por ejemplo, a profesionales respecto a la facilidad para moverse por otros países europeos".