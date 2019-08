Sale de prisión Cyntoia Brown, la esclava sexual condenada a cadena perpetua por matar a su agresor con 16 años

Cyntoia Denise Brown, la mujer que fue esclava sexual y que mató a su agresor con 16 años, ha salido de prisión este miércoles de madrugada después de haber cumplido una condena de 15 años, según ha informado el Departamento de Corrección de Tennessee;en Estados Unidos.

Fue indultada en enero de este año por el gobernador de Tennessee, Bill Haslam, que anunció que sería excarcelada el 7 de agosto, mientras se preparaba para su reinserción en los meses previos.

En declaraciones a la CNN, Haslam dijo: "Imponer cadena perpetua a una menor, provocando que esté al menos 51 años en la cárcel antes de poder optar a la libertad condicional, es demasiado estricto, especialmente a la luz de los extraordinarios pasos que Brown ha dado para reconstruir su vida".

Brown tenía 16 años cuando conoció a un hombre de 24 y se fugó de casa. Mientras vivía con él, este abusaba de ella, según recogióAssociated Press. La mujer fue obligada a prostituirse y, después de ser violada por un hombre de 43 años y sentirse amenazada, disparó a su agresor,Johnny Allen, un agente inmobiliario de Nashville, en la cabeza cuando este estaba de espaldas. Clamó haber actuado en defensa propia al creer que él estaba sacando una pistola.

En su juicio en 2004, la joven explicó al juez que siempre era apuntada por un arma y que era constantemente golpeada, estrangulada y arrastrada. En 2006, según el Washington Post, Brown fue juzgada por asesinato de primer grado agravado con robo y fue condenada a cadena perpetua.Según la sentencia, no podría optar a la libertad condicional hasta que cumpliese 67 años, en 2059, después de permanecer 40 años en prisión.

Cyntoia Brown ha pasado la mitad de su vida en la prisión para mujeres de Tennessee y ahora se encuentra bajo libertad vigilada. Entre las condiciones que debe cumplir para la conmutación de su pena una vez en libertad están la búsqueda de un empleo o estudiar, participar en sesiones periódicas de asesoramiento y mantener un compromiso con las labores de servicio comunitario, señala Departamento de Corrección de Tennessee.

En un comunicado emitido por su abogado, Charles Bone, Brown aprovechó para agradecer a aquellos que habían reivindicado su liberación: "Dando gracias a Dios, que ha hecho esto posible, también quiero dar las gracias a mis muchos seguidores que han hablado en mi nombre y rezado por mí".

"Me siento bendecida por tener una familia muy comprensiva y amigos que me apoyarán en el futuro. Espero utilizar mis experiencias para ayudar a otras mujeres y niñas que sufren abusos y explotación", añadió, según recoge el diario The Tennessean.

El caso de Brown conmocionó a Estados Unidos, captando la atención y el apoyo de famosas como Rihanna y Kim Kardashian. Esta última destacó el caso de Cyntoia Brown en una reunión que mantuvo con el presidente de EEUU, Donald Trump,en mayo del año pasado.

La liberación de Cyntoia Brown se produce después de una importante campaña en la que se han involucrado celebridades, abogados y congresistas. También entraron en juego las redes, que se inundaron del hashtag #FreeCyntoiaBrown en 2017, en pleno auge del movimiento #MeToo, presentando el caso de Brown como un ejemplo de encarcelamiento injusto y de víctimas de trata, en especial de mujeres jóvenes racializadas.

Hace siete años, el documental "Me Facing Life: Cyntoia's Story" (Afrontando la vida: La historia de Cyntoia) del director Dan Birman logró cambiar la ley del Estado de Tennessee para que ninguna joven menor de 18 años pudiese ser acusada de prostitución y sí considerada "víctima de trata y tráfico sexual".