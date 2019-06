Un día de fútbol, Shakira y el "amor" de la pequeña Macri por Sebastián Yatra

El encuentro en Buenos Aires entre el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y de Colombia, Iván Duque, dejó diversas anécdotas que navegan entre lo musical, lo amoroso y la broma deportiva.

1. LAS DOS JULIANAS

Las esposas de ambos presidentes se llaman igual. Por un lado, la abogada bogotana María Juliana Ruiz, que hizo buena parte de su carrera en la Organización de Estados Americanos (OEA) y es conocida como "Maju" por sus familiares. Y por otro, la empresaria textil bonaerense María Juliana Awada, a quien Macri llama su "hechicera".

"Me alegra estar aquí con María Juliana y encontrarnos con usted y su María Juliana y que tengamos una relación como siempre la hemos tenido de fraternidad", expresó Duque al comparecer junto a su homologo ante la prensa.

"Muchas gracias, presidente, por la visita y estamos realmente contentos de tenerlo acá junto a su María Juliana", había dicho poco antes el anfitrión.

Más allá de sus respectivas prolíficas carreras profesionales, las dos mujeres cumplen con una activa labor en pro de diversas causas sociales, aunque con bajo perfil político.

2. EL FÚTBOL, EL CANTOR, EL TANGO Y SHAKIRA

Al reconocer a su invitado como un "argentinófilo importante", por ser un gran conocedor de Argentina, Macri desveló que en la noche del domingo, durante una "larga" cena en la residencia presidencial, comprobó que con Duque comparte no solo la pasión por el fútbol, sino que también son "eximios cantores".

"Él es bueno y yo no, pero a él también se le ha dado por el canto. El tango. Y el tango también es parte de la realidad de Colombia, como también hoy la música colombiana es parte de la realidad nuestra, que ya hace años vienen a visitarnos sistemáticamente, desde Shakira para acá, múltiples artistas", comentó Macri entre risas.

A su turno, el colombiano destacó la amistad entre los dos países y la "forma tan cálida" en que fue recibido en esta "tierra hermana" con vínculos históricos "indelebles" con su país, y culturales presentes en la literatura, la música, el cine, el comercio o el deporte.

3. SEBASTIÁN YATRA Y LA PEQUEÑA ANTONIA MACRI

Antonia, de 7 años y la menor de las hijas del presidente argentino, es una fan más del cantante colombiano Sebastián Yatra.

Es por eso que Macri quiso hacer a Duque un "reclamo formal" porque el artista, de 24 años, le haya "robado el corazón" a su pequeña.

"Así que le he dicho que, por favor, lo ponga en su lugar porque no me la puede enamorar así siendo tan chiquitita", confesó sonriente el mandatario.

Lo cierto es que, mientras los jefes de Estado hablaban en la Casa Rosada (sede de Gobierno), la prensa del corazón revelaba que el intérprete de "Traicionera" ha iniciado una relación sentimental con otra artista argentina, Tini Stoessel.

4. LA DISPUTADA FINAL DE LA COPA AMÉRICA

Entre las tantas cosas en común que atesora la relación bilateral entre Argentina y Colombia está ser sede, en 2020, de la Copa América de fútbol.

Es por eso que ambos presidentes no dejaron pasar este lunes la oportunidad de hablar de lo que consideraron un acto sin precedentes, al ser la primera vez que el torneo se festeja en dos países. Sin embargo, cierta rivalidad emergió por un pequeño detalle: aún se desconoce cuál de los dos acogerá la final.

"Espero, presidente, que la Conmebol (Confederación Suramericana de Fútbol) obre con la misma velocidad en la que usted y yo nos podemos poner de acuerdo dónde será la final. Ojalá se lo anuncien muy pronto a todos nuestros países", deseó Duque.