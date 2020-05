"No puedo respirar": tercer día de protestas contra la violencia policial en EEUU tras la muerte de un hombre afroamericano

Marchas, pancartas, gritos pidiendo justicia, disturbios, gases lacrimógenos. Miles de personas han participado este jueves en la tercera noche consecutiva de protestas en Mineápolis, Estados Unidos, por el fallecimiento de George Floyd, un hombre afroamericano que murió asfixiado por un policía tras ser detenido el pasado lunes.

El hombre fue arrestado después de que un establecimiento de la ciudad avisara a la policía de que estaba utilizando un billete de 20 dólares falso para pagar. En vídeos grabados por transeúntes aparece un policía con la rodilla sobre su cuello durante minutos. "Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor", se le escucha decir, mientras agoniza.

Su "no puedo respirar" se ha convertido, precisamente, en el grito de rabia contra la violencia policial contra las personas negras en Estados Unidos, con protestas que se han extendido a otras partes del país, incluyendo Nueva York, Denver, Chicago y Oakland.

Durante la jornada de este jueves, se produjeron movilizaciones en Mineápolis y en la vecina Saint Paul, conocidas como "Twin Cities". Las protestas aumentaron después de que el fiscal del condado de Hennepin -con jurisdicción sobre Mineápolis-, Mike Freeman, compareciese este jueves para anunciar que no tiene intención, de momento, de imputar cargos ni de detener al agente responsable de la muerte de Floyd, Derek Chauvin.

"Hay otras pruebas que no respaldan un cargo penal. Necesitamos sopesar todas esas pruebas para llegar a una decisión coherente, y lo estamos haciendo lo mejor que podemos", ha dicho Freeman a los medios. Chauvin y a otros tres agentes implicados han sido despedidos y el comandante de la Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, ha pedido perdón a la familia de Floyd.

"Pedimos justicia", ha dicho por su parte Philonise Floyd, hermano de George, a la cadena CNN. El hombre ha pedido el arresto de los agentes que "ejecutaron", dijo, a su hermano a plena luz del día, y aseguró que está "cansado de ver morir a hombres negros", recoge la BBC.

El gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, activó la Guardia Nacional -un cuerpo reservista militar-, que desplegó a medio centenar de soldados por la ciudad. Es la primera vez en 34 años que Minesota activa a la Guardia Nacional por protestas.

Con la caída del día, proliferaron disturbios por la ciudad mientras miles de manifestantes se agruparon alrededor de la comisaría de Policía del Tercer Precinto de Mineápolis, convertida en un símbolo de la protesta por la muerte de Floyd, de acuerdo con el periódico local Star Tribune.

En un momento dado, algunos manifestantes prendieron fuego a la comisaría policial. En un mensaje en Twitter, la Alcaldía de Mineápolis pidió a los manifestantes que se retirasen de la zona por si explotaba el edificio, en cuyo interior habría material explosivo.

