Varios muertos en un tiroteo en Jacksonville (Florida)

Un tiroteo registrado este domingo en un conocido centro comercial y turístico de Jacksonville, en el norte de Florida, ha dejado múltiples víctimas mortales. El sospechoso ha sido abatido por la policía, que investiga si hay un segundo sospechoso todavía en la zona del tiroteo.

Las autoridades policiales no han informado por el momento de la cifra de víctimas, pero hablan de "múltiples víctimas mortales en la escena del crimen y muchas trasladadas" a hospitales. "Un sospechoso murió en el lugar de los hechos, todavía se desconoce si hay un segundo sospechoso. Se está llevando a cabo una búsqueda", indicó en su cuenta de Twitter la Policía local.

Los agentes de las fuerzas especiales (SWAT) buscan a ese sospechoso y rescatan a personas que se han escondido en los locales del centro comercial, en donde se estaba celebrando un torneo de videojuegos. Según el canal News4Jax, once personas resultaron heridas de bala en este suceso, que se suma a la ola de tiroteos que se registran cada año en Estados Unidos.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting

An update from the Jacksonville Madden event:



There appears to have been a shooting at the event, and @YoungDrini was grazed in the hand. He is away from the scene and safe.