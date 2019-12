Trump veta de su campaña para 2020 a la agencia Bloomberg, propiedad de un aspirante demócrata a la Casa Blanca

El director de campaña de Trump para las elecciones presidenciales de 2020, Brad Parscale, ha anunciado este lunes que vetará a la agencia Bloomberg de los actos electorales del presidente. La agencia Bloomberg es propiedad de Michael Bloomberg, el empresario multimillonario que anunció el mes pasado su candidatura a las primarias demócratas para enfrentarse a Trump en 2020.

"Bloomberg News ha declarado que no investigará a su jefe ni a sus competidores demócratas, muchos de los cuales están ocupando altos cargos, pero seguirán siendo críticos con el presidente Trump. Desde el equipo de campaña estamos acostumbrados a coberturas deshonestas, pero la mayoría de los medios no anuncian sus sesgos tan públicamente", ha denunciado Parscale.

El candidato demócrata ha anunciado públicamente que sus medios de comunicación no investigarán a ningún candidato del partido. Hace años que se decidió que los medios de comunicación de Bloomberg (la empresa) no investigarían a Bloomberg (el empresario). Nada de su fortuna, de su familia, ni de su fundación. Y la consecuencia lógica de esa decisión, dicen, es que tampoco deben investigar a ninguno de sus rivales en las primarias demócratas para no usar un rasero diferente con ellos.

"Ante esta nueva política de Bloomberg News, nos hemos visto forzados a decidir cómo proceder. Tras declarar sus parcialidad abiertamente, la campaña de Trump no acreditará a miembros de Bloomberg News en los mítines u otros actos de campaña", ha anunciado el director de campaña del presidente.

"Más adelante determinaremos si tratar con periodistas de manera individual o responder a las investigaciones de Bloomberg News caso por caso. Esta será la política de la campaña de Trump hasta que Bloomberg News retire públicamente esta decisión", ha añadido.