El exabogado de Trump asegura que el presidente conocía de antemano la filtración de correos que afectó a Clinton

Michael Cohen, exabogado personal del presidente de EE.UU, Donald Trump, ha asegurado este miércoles ante el Congreso que el mandatario conocía que uno de sus colaboradores estaba en contacto con WikiLeaks para la publicación de miles de correos del Partido Demócrata que afectaron a la campaña de su rival, Hillary Clinton.

"(Trump) era un candidato presidencial que sabía que (su colaborador) Roger Stone estaba hablando con Julian Assange acerca de una filtración por WikiLeaks de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata", ha afirmado Cohen ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja.

Cohen, quien en mayo ingresará en prisión para cumplir la condena de tres años que recibió en diciembre por su papel durante la campaña electoral de 2016, ha testificado ante ese comité en la única comparecencia pública de las tres que hará esta semana en el Congreso de EEUU.

"Días antes de la convención demócrata, estaba en la oficina de Trump cuando su secretaria anunció que Roger Stone estaba al teléfono. Trump puso a Stone en altavoz. Stone le dijo a Trump que acababa de hablar con Julian Assange", asegura Cohen.

En esa conversación, Assange le dijo a Stone que en un par de días filtraría correos que "perjudicarían a la campaña de Hillary Clinton", a lo que Trump habría respondido: "¿No sería genial?".

"La última vez que comparecí ante el Congreso vine para proteger al señor Trump. Hoy estoy aquí para contar la verdad sobre el señor Trump", ha afirmado Cohen al inicio de la sesión. "Mentí al Congreso sobre cuándo terminó de negociar Trump el proyecto de la Torre Trump en Rusia. Nuestras negociaciones continuaron durante meses durante la campaña", ha añadido.

"Trump no me dijo directamente que mintiese al Congreso. No es así como funciona. Mientras negociaba activamente en Rusia por él, me miraba a los ojos y me decía 'no hay negocio ruso' y posteriormente mentía al pueblo estadounidense diciendo lo mismo", ha afirmado. "A su modo, me estaba diciendo que mintiese", ha añadido.

La respuesta de Trump

El testimonio que ha ofrecido Cohen ante el Congreso fue filtrado el martes por la noche, por lo que Trump tuvo la oportunidad de responder a las acusaciones desde Hanói, donde participa en su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Michael Cohen fue uno de muchos abogados que me representaron (por desgracia) y también tenía otros clientes", escribió Trump en su cuenta de Twitter desde la capital vietnamita.

"Está mintiendo para reducir su tiempo en prisión", aseguró el mandatario, quien recordó que Cohen acaba de ser "inhabilitado" como abogado en Nueva York y aseguró que "ha hecho cosas malas no relacionadas con Trump".

Meses antes de las elecciones de 2016, WikiLeaks filtró miles de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata que destaparon cómo la cúpula partidista favoreció a Hillary Clinton en las primarias y buscó desacreditar a su rival Bernie Sanders.

En esos 20.000 correos filtrados, la entonces presidenta del DNC, Debbie Wasserman, y otros altos funcionarios planearon de forma premeditada perjudicar la campaña de Sanders e inclinar la balanza a favor de Clinton, con quien Wasserman tiene una amistad personal.