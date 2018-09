Trump culpa a su fiscal general, Jeff Sessions, de posibles malos resultados en las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar este lunes a su cuestionado fiscal general, Jeff Sessions, por la gestión de las investigaciones como máximo responsable del Departamento de Justicia.

"Dos investigaciones de la etapa de Obama sobre dos congresistas republicanos muy populares han derivado en cargos muy publicitados, justo antes de las elecciones legislativas, por el Departamento de Justicia de Jeff Sessions. Dos victorias fáciles ahora en duda porque no hay tiempo suficiente. Buen trabajo Jeff ...", ironizó Trump en su cuenta de Twitter.

Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff......