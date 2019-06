Trump llega de visita oficial a Reino Unido llamando "tonto" al alcalde de Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado este lunes a Londres para iniciar una visita de Estado de tres días al Reino Unido, donde será recibido por la reina Isabel II y se reunirá con la primera ministra británica, Theresa May.

Minutos antes de aterrizar, Trump le ha dedicado unos tuits a Sadiq Khan, alcalde de Londres, a quien ha llamado "tonto". El presidente de EEUU también ha hecho mención a su baja estatura. En un artículo este domingo en The Observer, Khan señaló que el lenguaje utilizado por el presidente de EEUU es similar al lenguaje utilizado por los fascistas del siglo XX.

"Kahn (sic) me recuerda a De Blasio, nuestro tonto e incompetente alcalde de Nueva York, que también ha hecho un trabajo terrible, solo que con la mitad de su altura. En cualquier caso, tengo muchas ganas de ser un gran amigo de Reino Unido y estoy ansioso por mi visita ¡Aterrizando ahora mismo!", ha señalado Trump.

"Sadiq Khan, que por lo visto ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres, ha sido tontamente 'desagradable' con el presidente de Estados Unidos, de lejos el aliado más importante del Reino Unido. Es un perdedor que se debería centrar en el crimen en Londres, no en mí", ha añadido. Khan y Trump ya han protagonizado otros desencuentros en el pasado.

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!