Trump encabeza una febril búsqueda del autor del artículo anónimo en The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza una febril campaña para desenmascarar al autor del artículo anónimo publicado este miércoles en el diario The New York Times, que una veintena de asesores del mandatario han negado haber escrito.

Uno tras otro, los miembros del gabinete y consejeros de Trump difundieron comunicados en los que negaban haber redactado la tribuna firmada por un "alto funcionario del Gobierno estadounidense" y que describía una campaña de "resistencia" al presidente por parte de varios miembros del Ejecutivo.

Trump, que ya ventiló el miércoles su ira por lo que considera una "traición", ha guardado silencio sobre el tema y únicamente emitió un tuit en el que acusó a "la izquierda" y a los medios de comunicación de haberse "vuelto locos".

Are the investigative “journalists” of the New York Times going to investigate themselves - who is the anonymous letter writer?