Donald Trump se da las gracias a sí mismo por la bajada del precio del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha agradecido hoy a sí mismo la bajada de los precios del petróleo y la situación económica del país.

"Es fantástico que los precios del petróleo estén bajando (gracias, presidente T). Añadid eso, que es como una gran bajada de impuestos, a nuestras otras buenas noticias económicas", ha escrito Trump en su cuenta personal de Twitter.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)!

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) ha cerrado la semana con una caída del 7,7 % y se ha situado en 50,42 dólares el barril, después de que el viernes el crudo estadounidense llegara a su nivel más bajo en más de un año.

En su tuit, Trump ha asegurado, sin citar fuentes, que la inflación está descendiendo, para concluir con un mensaje directo a la Reserva Federal de Estados Unidos: "¿Estás escuchando, FED?".

Por el contrario, los últimos datos divulgados por el Departamento estadounidense de Trabajo indican que la inflación creció un 0,3% en octubre.

La tendencia alcista general de los precios que ha experimentado la economía estadounidense en los últimos meses es uno de los principales argumentos esgrimidos por la FED para continuar con su política de elevar los tipos de interés de forma gradual de aquí a final de año, una estrategia que molesta a Trump.

Más allá de las cuestiones económicas, Trump también se ha referido a las protestas en París por el alza de los carburantes y en general de los precios y lo ha vinculado con las relaciones entre EEUU y la Unión Europea (UE).

"Las grandes y violentas protestas francesas no tienen en cuenta cuán mal ha sido tratado Estados Unidos en materia de comercio por parte de la Unión Europea o respecto a los justos y razonables pagos (que deberían efectuar) por la protección de nuestro GRAN Ejército. Estos dos asuntos deben ser resueltos pronto", ha resaltado Trump.

The large and violent French protests don’t take into account how badly the United States has been treated on Trade by the European Union or on fair and reasonable payments for our GREAT military protection. Both of these topics must be remedied soon.