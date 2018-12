Trump carga contra la Reserva Federal tras una semana que Wall Street cerró registrando su peor Nochebuena

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra la Reserva Federal estadounidense (Fed) tras los últimos resultados en el índice Wall Street, que marcó en la pasada Nochebuena el peor registro de su historia en esa fecha. Para Trump, "el único problema" de la economía estadounidense es la Reserva Federal porque ese organismo "no tiene tacto con el mercado" y tampoco "entiende" las disputas comerciales en las que está inmerso el país.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!