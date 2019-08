Trump espera encontrarse con Boris Johnson en "un futuro cercano"

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó este lunes durante una conversación telefónica con el primer ministro británico, Boris Johnson, su deseo de encontrarse con él personalmente "en un futuro cercano", informó la Casa Blanca.

"El presidente expresó su agradecimiento por la firme asociación del Reino Unido para abordar los desafíos mundiales y espera reunirse con él personalmente en un futuro próximo", señaló en un comunicado uno de los portavoces de la Casa Blanca, Judd Deere, sobre la llamada que mantuvieron ambos responsables esta mañana.

De acuerdo a la oficina presidencial, Trump y Johnson hablaron de "una amplia gama de temas", incluyendo el comercio y la seguridad global.

Cuando el conservador Johnson fue elegido como nuevo primer ministro del Reino Unido, el presidente estadounidense aplaudió la decisión al destacar que es conocido como "el Trump británico" y aseguró que "eso es lo que necesita" ese país.

Por su parte, desde su época como ministro de Exteriores en el Gobierno de Theresa May y el inicio de su campaña para convertirse en primer ministro, Johnson se ha mostrado muy cooperativo con Trump y ha subrayado que el mandatario estadounidense tiene "muchas cualidades".

Johnson fue elegido nuevo líder del Partido Conservador en una votación entre los militantes de esta formación y asumió el cargo de primer ministro el 24 de julio con la promesa de culminar el "brexit" el 31 de octubre.

Este político de 55 años arrasó en esa consulta, convocada después de que May, la ahora ex primera ministra, dimitiera en junio por la crisis del "brexit" al no conseguir que el Parlamento aprobase su acuerdo de retirada de la Unión Europea (UE).

Trump fue muy crítico con May, a la que reprochó su poca habilidad a la hora de negociar la salida del Reino Unido del bloque europeo y haber dejado "un desastre".

En julio, el entonces embajador británico en EE.UU., Kim Darroch, presentó su dimisión a raíz de la polémica surgida al filtrarse unos documentos en los que calificaba a la Administración de Trump de "disfuncional" e "inepta".

El presidente estadounidense replicó inmediatamente y tildó a Darroch de "chiflado, estúpido e imbécil pomposo".