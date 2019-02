Trump denuncia un hostigamiento sin precedentes de los demócratas: "Los republicanos no lo hicieron con Obama"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cesa en sus reproches a la oposición de los demócratas, en todas sus vertientes. Esta vez les ha tildado de "chalados" y ha asegurado que están llevando a cabo un "hostigamiento presidencial" sin precedentes contra su figura. El nuevo ataque se produce a raíz de que el presidente de la Comisión Permanente sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, anunciara que abriría una investigación de mayor alcance sobre las cuentas corporativas y personales del mandatario.

So now Congressman Adam Schiff announces, after having found zero Russian Collusion, that he is going to be looking at every aspect of my life, both financial and personal, even though there is no reason to be doing so. Never happened before! Unlimited Presidential Harassment....