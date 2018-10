Trump enviará a 800 militares a la frontera sur para evitar la entrada de la caravana de migrantes

Según las fuentes citadas por la CNN, una información que también ha confirmado The Washington Post, todavía se desconoce si las tropas que se desplegarán serán miembros de la Guardia Nacional o militares federales en activo.

De acuerdo con la cadena norteamericana, los soldados enviados a la frontera no tomarán parte de manera activa en operaciones para detener a los migrantes. Se espera que participen en operaciones de construcción para reforzar las vallas existentes en la frontera, con el objetivo de blindar varios puntos por los que se espera que los centroamericanos pueden intentar cruzar de manera ilegal.

Los refuerzos militares también proporcionarán tiendas de campaña y suministro médico en esas áreas, aunque no se ha especificado si la asistencia médica también irá dirigida a posibles migrantes interceptados. Según las fuentes del Pentágono citadas, los militares enviados a la frontera tienen derecho a la defensa propia, pero serán los miembros de la Guardia Fronteriza los que detendrán físicamente a aquellas personas que intenten cruzar de manera ilegal.

El presidente estadounidense ya había insinuado a través de su perfil oficial de Twitter la medida a primera hora de este jueves. "Voy a mandar al Ejército para esta emergencia Nacional", ha afirmado.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!