Trump lleva su mensaje nacionalista a la ONU: "El futuro no pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas"

Donald Trump ha llevado este martes su mensaje nacionalista ante la ONU. "El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas", ha defendido el presidente de EEUU ante el resto de jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Nueva York para la 74ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Al inicio de su discurso, Trump ha insistido en que "el mundo libre" debe proteger su estructura nacional y no tratar de reemplazarla. "Si quieres libertad, muestra orgullo por tu país", ha asegurado el líder estadounidense. "Si quieres democracia, conserva tu soberanía. Y si quieres paz, ama a tu nación".

El presidente estadounidense ha remarcado que "el futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen a cada país especial y único".

"EEUU es el país más poderoso del mundo"

"Estados Unidos es con diferencia el país más poderoso del mundo", ha subrayado además Donald Trump. Aunque ante sus homólogos mundiales se ha mostrado confiado en que Washington "no tenga que usar ese poder". En este sentido, Trump ha recalcado que no quiere conflictos con ningún otro país, pero que no dudará ni tendrá miedo a la hora de defender los intereses de su país.

El alegato patriota de Trump enlaza directamente con el que hizo en sus anteriores intervenciones ante la Asamblea de la ONU, donde siempre ha insistido en una doctrina nacionalista frente al enfoque multilateralista de la organización.