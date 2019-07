Trump reitera sus ataques contra cuatro congresistas racializadas y las invita a irse del país

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha alimentado este lunes la polémica generada por los tuits en los que pidió "volver a su país" a cuatro congresistas demócratas latinas o negras y que son ciudadanas estadounidenses, al acusarlas de "racistas" e insistir en que "si odian nuestro país, pueden irse".

En medio de una fuerte controversia que ha generado nuevas acusaciones de racismo y supremacismo blanco contra Trump, el presidente ha redoblado sus críticas a las legisladoras, que llegaron al Congreso este año y se han convertido en voces muy influyentes en el movimiento progresista en Estados Unidos.

"Si los demócratas quieren unirse en torno a las expresiones repugnantes y el odio racista que escupen las bocas y acciones de estas congresistas tan impopulares y que no representan (al pueblo), será interesante ver cómo les salen las cosas", ha escritoTrump en su cuenta oficial de Twitter.

"Puedo decirles que ellas han hecho que Israel se sienta abandonado por los Estados Unidos", ha añadido.

En otro tuit, Trump ha preguntado: "¿Cuándo se disculparán las congresistas de la izquierda radical con nuestro País, el pueblo de Israel e incluso la oficina del presidente (de EEUU) por las expresiones repugnantes que han usado y las cosas terribles que han dicho?"

