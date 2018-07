Trump, al presidente iraní: "No vuelvas a amenazar a EEUU o sufrirás unas consecuencias como pocos en la Historia"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido hoy al presidente iraní, Hasan Rohaní, que "no vuelva nunca a amenazar a EEUU" si no quiere "sufrir las consecuencias como las que pocos han sufrido antes en la historia".

"Al presidente iraní Rohaní: NUNCA MÁS VUELVA A AMENAZAR A LOS ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ LAS CONSECUENCIAS COMO LAS QUE POCOS HAN SUFRIDO EN LA HISTORIA ANTES", ha dicho Trump en un mensaje repleto de mayúsculas en su cuenta de Twitter.

Trump ha agregado que "YA NO SOMOS UN PAÍS QUE AGUANTARÁ SUS DEMENCIALES PALABRAS DE VIOLENCIA Y MUERTE. SEA CAUTO!".

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!