Tusk espera que la Eurocámara respalde el reparto de cargos de la UE

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo este martes que espera que el Parlamento Europeo (PE) respalde el reparto de cargos comunitarios acordado hoy por los líderes de la Unión Europea (UE), que incluye la candidatura de la alemana Ursula von der Leyen para presidir la Comisión Europea (CE).

"Espero que los líderes políticos, no solo primeros ministros, harán todo lo que puedan para convencer a nuestros colegas en el Parlamento de que apoyen este proyecto", declaró el político polaco en una rueda de prensa posterior a la cumbre en la que los Veintiocho pactaron el reparto de cargos para el próximo ciclo comunitario.

Los jefes de Estado y de Gobierno propusieron este martes como candidata a presidir la Comisión Europea a la ministra de Defensa alemana, la conservadora Ursula von der Leyen, mientras que para la presidencia del Consejo Europeo escogieron al primer ministro belga, el liberal Charles Michel.

Para la presidencia del Banco Central Europeo optaron por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y para el puesto de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores (el jefe de la diplomacia comunitaria), por el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, el socialista Josep Borrell.

De todas formas, la Eurocámara solo debe dar luz verde a la candidatura de Von der Leyen y a la de Borrell, en este segundo caso como miembro del conjunto de la Comisión Europea.

El Parlamento Europeo también juega un papel consultivo en la designación de la presidenta del BCE.

Tras conocerse los nombres de los candidatos propuestos, varios eurodiputados mostraron su descontento y los socialdemócratas, el segundo mayor grupo en el PE, calificaron de "decepcionante" el acuerdo, que no prevé ninguno de los grandes puestos para su cabeza de lista, Frans Timmermans.

"No soy profeta, no me corresponde evaluar las opciones reales de lograr éxito en el Parlamento Europeo", afirmó Tusk, para a continuación explicar que el jueves explicará al pleno de la Eurocámara en Estrasburgo "todo lo que pueda sobre este proceso y nuestras intenciones".

Tanto von der Leyen como Lagarde son las primeras mujeres que aspiran a presidir la CE y el BCE, algo que destacó Tusk.

"Hemos elegido a dos mujeres y dos hombres para las cuatro posiciones clave. Un equilibrio de género perfecto. Estoy realmente contento con ello. Después de todo, Europa es una mujer. Creo que mereció la pena esperar para ese resultado", indicó.

Preguntado por si confía en que Lagarde, quien fue ministra de Economía durante la presidencia del conservador Nicolas Sarkozy, mantendrá la independencia exigida en el Banco Central Europeo, dijo estar "absolutamente convencido de que será una presidenta del BCE muy independiente".

Pese a reconocer que en la cumbre de tres días celebrada en Bruselas desde el domingo el acuerdo ha costado "más de lo previsto", señaló que "todavía están en plazo", en referencia a que el Parlamento Europeo no ha elegido aún a su presidente, si bien los líderes pretendían cerrar el paquete de puestos antes de la constitución de la Eurocámara que se produjo hoy.

"Hace cinco años necesitamos tres meses para decidir y algunos líderes estuvieron en contra", dijo en referencia a la oposición de Hungría y el Reino Unido en 2014 para designar a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión.

"Este año fueron tres días y nadie estuvo en contra. Incluso si Alemania se abstuvo en la presidencia de la Comisión debido a algunos problemas en la coalición de Gobierno, la canciller (Angela) Merkel personalmente apoyó el paquete completo", añadió Tusk.

Sobre la presidencia del Parlamento Europeo, que corresponde elegir a la Eurocámara, dijo querer ser "delicado", pero agregó que la intención de los líderes es que los primeros dos años y medio de legislatura el cargo lo ocupe un socialdemócrata y los otros dos años y medio un miembro del Partido Popular Europeo.

También confió en que esa posición la ostenten políticos de Europa del Este.

Interrogado sobre si el sistema de los candidatos principales de los partidos políticos está "enterrado", después de que ninguno de ellos lograra la presidencia de la Comisión, el político respondió que estaba "claro desde el principio" que para los mandatarios ese mecanismo "no es una obligación legal".

"Creo que el resultado final es demostración de que queríamos responder a la gente y a este mecanismo", señaló, en cualquier caso, pues los aspirantes socialdemócrata (Frans Timmermans) y liberal (Margrethe Vestager) han sido nominados como vicepresidentes de la CE por Von der Leyen.