Twitter pasó por alto las denuncias de una periodista que fue amenazada por el presunto autor de los paquetes bomba en EEUU

Twitter ha reconocido que cometió un error al no dar importancia a las denuncias de la periodista y analista política Rochelle Ritchie, que informó a la red social de que el presunto autor del envío de paquetes bomba en EEUU, Cesar Sayok, la amenazó de muerte en pasado 11 de octubre a través de su cuenta en esta red social.

Richtie ha reprochado a Twitter que, cuando ella reportó las amenazas, simplemente recibió una respuesta alegando que "no lo veían tan serio". "Hey Twitter, recordad cuando denuncié al tipo que estaba amenazándome después de mi aparición en FOX News y me respondisteis que no lo veíais tan serio. Bueno pues, mira por donde, ¡¡es el hombre que ha estado enviando bombas a políticos de alto nivel!!", ha escrito en un tuit que se ha sido retuiteado decenas de miles de veces.

Hey @Twitter remember when I reported the guy who was making threats towards me after my appearance on @FoxNews and you guys sent back a bs response about how you didn’t find it that serious. Well guess what it’s the guy who has been sending #bombs to high profile politicians!!!! pic.twitter.com/xBY8FMbqnq — R O C H E L L E (@RochelleRitchie) 26 de octubre de 2018

Ritchie adjunta al mensaje una captura de pantalla del tuit de Cesay Sayok, escrito tras una aparición de la comentarista política en FOX News. "Así que te gusta hacer amenazas. Nosotros responderemos a tus amenazas", dice en un tuit Cesar Sayok bajo el nick @hardrock2016. "Abraza fuerte a tus seres queridos cada vez que salgas de casa", añade.

Unas horas más tarde del reproche de Ritchie por desoír sus denuncias, esta red social ha publicado desde su cuenta oficial un mensaje con un 'mea culpa', en el que reconocen que cometieron un "error" cuando la periodista reportó por primera vez las amenazas contra su persona. "El tuit claramente violó nuestras reglas y debería haber sido eliminado. Sentimos profundamente ese error", han escrito.

An update. We made a mistake when Rochelle Ritchie first alerted us to the threat made against her. The Tweet clearly violated our rules and should have been removed. We are deeply sorry for that error. — Twitter Safety (@TwitterSafety) 27 de octubre de 2018

"Estamos investigando lo que sucedió y continuaremos trabajando para mejorar la forma en que manejamos las preocupaciones planteadas por cualquier persona en Twitter", han añadido.

Cesar Sayok fue detenido este viernes por la policía estadounidense acusado de ser el responsable del envío de, al menos, 13 paquetes bomba a conocidos líderes políticos y figuras estadounidenses críticos con el presidente Donald Trump. Entre los destinatarios de estos explosivos están la excandidata demócrata Hillary Clinton, el expresidente Barack Obama, el actor Robert de Niro y el ex vicepresidente Joe Biden, entre otros.