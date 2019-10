La UE acuerda conceder la prórroga del Brexit al Reino Unido a principios de la próxima semana

La reunión de los embajadores de los 27 con el negociador jefe, Michel Barnier, ha terminado en Bruselas con el acuerdo de no celebrar una cumbre extraordinaria para la extensión La decisión formal se producirá "el lunes o el martes", a la espera de si se culmina o no la convocatoria electoral en Reino Unido "Ha sido una discusión excelente", ha dicho Barnier, "pero no se ha tomado la decisión de la prórroga"