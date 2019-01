La UE debate el ultimátum a Maduro dividida en torno al reconocimiento a Guaidó como presidente de Venezuela

¿Qué hacer? ¿Reconocer a Juan Guaidó o no y cuándo? Los 28 están dándole a vueltas a cómo seguir presionando a Nicolás Maduro. En eso coinciden. El común denominador fue el miércoles por la noche, con el no reconocimiento a Juan Guaidó como nuevo presidente venezolano, pero con la exigencia de elecciones anticipadas a Nicolás Maduro, que hacía diez días que había jurado el cargo. De alguna manera, la Unión Europea no estaba reconociendo a ningún presidente en Venezuela.

Este viernes se han reunido los 28 en el Comité de Política y Seguridad (COPS) de la Unión Europea, que reúne a los embajadores competentes del seguimiento de la política exterior y de defensa común europeas.

Pero siguen debatiendo.

Según fuentes de Europa Press, España ha propuesto a sus socios de la Unión Europea el "reconocimiento inmediato" de Juan Guaidó, algo que fue rechazado por Grecia y Austria y apoyado por otros tres o cuatro países.

Por su parte, Francia ha planteado la transaccional de dar un plazo a Maduro, en torno a una semana, para que se comprometa a convocar elecciones libres y en caso contrario reconocer a Guaidó. El Gobierno de Maduro tendría que garantizar la participación de toda la oposición y aceptar la presencia de observadores internacionales.

La propuesta francesa ha sido respaldada por España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y República Checa, y apunta a ser la base del comunicado que está preparando la Unión Europea este viernes por la tarde.