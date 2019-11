Londres revoca la licencia a Uber para operar en la ciudad

Uber ha perdido la licencia para operar en Londres después del hallazgo de las autoridades británicas de que la empresa realizó más de 14.000 viajes con conductores no asegurados.

La agencia de transporte de Londres, Transport for London, ha anunciado la decisión de no renovar la licencia de la empresa global de transporte de pasajeros al término de una prórroga de dos meses de prueba concedida en septiembre.

Entonces, las autoridades advirtieron a la empresa que tenía que abordar los controles, el seguro y la seguridad de los conductores, pero Uber no ha cumplido las demandas.

"A pesar de abordar algunos de estos asuntos, Transport for London, no tiene confianza en que problemas similares no vuelvan a ocurrir en el futuro, lo que le ha llevado a concluir que la empresa no es apta en este momento", ha informado el órgano regulador.

La empresa ha anunciado que recurrirá la decisión, por lo que podrá seguir operando sus vehículos en la ciudad hasta que se resuelva el recurso. "La decisión de Transport for London de no renovar la licencia de Uber en Londres es extraordinaria y equivocada y recurriremos", ha asegurado Jamie Heywood, director general de Uber para Reino Unido.