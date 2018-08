Un coche se estrella cerca del Parlamento Británico sin dejar heridos graves

Varias personas han resultado heridas después de que un automóvil chocara contra las barreras de seguridad colocadas ante el Parlamento británico, informó hoy Scotland Yard.

El conductor del vehículo, cuya identidad por el momento se desconoce, ha sido detenido, agregó la fuente.

Las calles cercanas a la plaza del Parlamento de Westminster han sido cerradas al tráfico, mientras que varios vehículos policiales y ambulancias acudieron al lugar, según los medios británicos. Fuentes policiales han confirmado que no hay ningún herido grave.

"A las 07.37 (06.37 GMT) de hoy, un coche colisionó contra las barreras ante las Casas del Parlamento. El conductor, un hombre, fue detenido en el lugar por agentes de Policía. Un número de peatones han resultado heridos. Los agentes están en el lugar", señaló un comunicado divulgado esta mañana por Scotland Yard.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.