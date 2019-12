Al menos un muerto tras la erupción del volcán neozelandés Whakaari

Una persona ha muerto a causa de la erupción este lunes del volcán Whakaari, en una isla deshabitada al noreste de Nueva Zelanda donde se encontraba medio centenar de turistas, aunque las autoridades esperan que el número de fallecidos aumente porque hay todavía un número indeterminado de personas sin localizar.

"Podemos confirmar un fallecido y según las informaciones que manejamos el número probablemente aumentará", ha apuntado el vicecomisionado de Operaciones Nacionales de la Policía, John Tims, en una rueda de prensa flanqueado por la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, quien visitará esta noche a los afectados. Tims, que ha rebajado a menos de 50 el número de turistas neozelandeses y extranjeros que se encontraban en la zona en el momento del suceso, ha revelado que todavía hay "personas sin localizar".

La erupción ha ocurrido a primera hora de la tarde del lunes, de manera abrupta expulsando rocas y una gran nube de ceniza en la isla de Whakaari, también conocida como White Island y que se encuentra a 48 kilómetros al este de la Isla Norte.

"En este momento es muy peligroso para la policía y miembros de los equipos de rescate ir a la isla, que permanece cubierta con ceniza y material volcánico (...) sabemos de la urgencia de regresar", ha apuntado Tims sobre el operativo de evacuación que sigue en marcha y que ya ha trasladado a 23 afectados.

"Nuestra absoluta prioridad es continuar con la búsqueda y rescate", ha señalado Ardern al indicar que muchos de los evacuados sufren quemaduras. La mandataria neozelandesa evitó precisar el número de heridos, muchos ingresados en hospitales de la ciudad de Whakatane.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteislandpic.twitter.com/QJwWi12Tvt