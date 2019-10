Un ratón acapara la atención de los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca: "Por fin sucede algo emocionante"

Sin acreditación y sin pasar por el control de seguridad, un ratón se ha colado este martes en la sala de prensa de la Casa Blanca. El roedor ha caído desde un falso techo en el regazo del corresponsal de la NBC, Peter Alexander, quien se encontraba trabajando en la cabina de su cadena. De ahí, el pequeño mamífero ha puesto patitas en polvorosa hacia la sala de comparecencias.

El propio Alexander lo ha contado en su perfil oficial de la red social Twitter.

In other news: A mouse literally fell out of the ceiling in our White House booth and landed on my lap. — Peter Alexander (@PeterAlexander) October 1, 2019

And here’s the video to prove it: pic.twitter.com/v6uSrh7KPH — Peter Alexander (@PeterAlexander) October 1, 2019

Alertados por el revuelo, el resto de informadores de grandes medios se han hecho eco de la anécdota. Redactores e informadores gráficos se han lanzado a la captura del ratón.

"Es lo más emocionante que ha pasado en meses en la sala de comparecencias", ha dicho Shannon Pettypiece, redactora digital de la NBC para la Casa Blanca.

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq — Shannon Pettypiece (@spettypi) October 1, 2019

Steve Holland, corresponsal de la agencia Reuters, ha calificado de "cacería" la persecución del pequeño roedor.

Mouse hunt in the White House press room pic.twitter.com/hRyZTR0kpn — Steve Holland (@steveholland1) October 1, 2019

David Martosko, redactor jefe de Política del DailyMail, ha realizado una cobertura exhaustiva, mostrando las bromas del resto de informadores:

"Por unos instantes el ratón se ha metido bajo mi mesa y después ha corrido en la sala de comparecencias que, por fin, ha atraído a una muchedumbre gracias a un acontecimiento interesante".

The mouse briefly settled under my desk and then bolted into the White House briefing room -- which, at long last, has attracted a crowd because of an interesting event. https://t.co/gcVsGbYQhy — David Martosko (@dmartosko) October 1, 2019

Se desconoce el destino final del ratón y si, en sus andanzas por el falso techo de la Casa Blanca, caminaba solo o acompañado.