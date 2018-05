Siete muertos en un atentado suicida en la Comisión Nacional Electoral de Libia

Siete personas han muerto en un ataque perpetrado por tres suicidas en la sede de la Comisión Nacional Electoral de la capital libia. Las sospechas de las autoridades indican que el atentado es obra del ISIS.

Dos de ellos se hicieron explotar mientras que el tercero fue abatido por las fuerzas de Seguridad que vigilan la comisión. Entre las víctimas hay tres empleados de la comisión y cuatro agentes.

A clearer pictures of how big the explosion is. This is so sad. #Tripoli #Libya pic.twitter.com/FCn5Gkr05r