Dos atentados suicidas en el centro de Túnez dejan un policía muerto y varios heridos

Un policía ha muerto y varias personas han resultado heridas tras dos ataques terroristas cometidos en la capital de Túnez, según ha informado el Ministerio de Interior tunecino. Uno de ellos ha ocurrido en la arteria principal de la ciudad, la avenida Habib Bourguiba, y el otro en el parking de la sede antiterrorista.

Según ha informado un agente de policía a la agencia AFP, un terrorista suicida ha atacado a la policía. El Ministerio de Interior ha informado que hay tres agentes y dos civiles heridos.

El ataque se ha producido a escasos metros de la fuertemente custodiada embajada de Francia en el centro de la capital tunecina y al parecer cerca de un coche de la Policía.

VIDEO: People and emergency services gather at the site of a suicide attack targeting police on the main street in Tunisia's capital #Tunis, which wounded a civilian and several police personnel, a police officer at the scene told AFP pic.twitter.com/9sed0jaoE4