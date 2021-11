"¡Basta ya!": Los hombres se plantan frente a las violencias machistas

Madrid, 25 nov (EFE).- Conscientes de que erradicar la violencia machista pasa por advertir y eliminar muchos de sus comportamientos, más de una veintena de hombres de diverso perfil dan la cara el 25N para alertar a los jóvenes, y no tan jóvenes, de la urgencia de asumir su responsabilidad y poner fin a las conductas machistas y sexistas.

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el cineasta Pedro Almodóvar; el cantante Leiva, los actores Alain Hernández o Manu Baqueiro, el catedrático Octavio Salazar o el karateca Damián Quintero han querido poner su voz y su rostro para tratar de poner freno a las violencias machistas. Ellos son parte necesaria del cambio hacia una sociedad más igualitaria.

"A los más jóvenes les diría que su primer contacto con el sexo y con el placer de los sentidos no fuera a través del porno (...) que la realidad de la relación de un hombre y una mujer va por otros caminos de reciprocidad y de respeto", les aconseja Almodóvar

"Aprovecharte de que una chica está borracha para liarte con ella", "dudar de su relación con sus amigos", "controlar sus redes sociales" o "seguir a una mujer por la calle" son algunas de las conductas violentas y machistas que denuncian como inadmisibles.

Los actores Pablo Rivero, Antonio Molero, Ginés García Millán, Jon Plazaola, Joaquín Climent, Alfonso Bassave, Jorge Pobes, Jorge Usón, Roger Batalla o Rodrigo Poison; el director de cine Roberto Santiago, el cantautor y poeta Marwán, el ilustrador Javier Royo y el escritor Ernesto Pérez Zúñiga, también han querido sumarse a esta campaña de Efeminista para concienciar sobre la necesidad de que los hombres se impliquen en la erradicación de las violencias machistas.

"Ningunear a una mujer en una reunión de trabajo", "enfadarte por no obtener una respuesta online inmediata", "ponerte agresivo cuando ves que la conductora es una mujer", "hacer alusión de forma despectiva a su cuerpo", "estar solo pendiente de ti cuando tienes sexo en pareja e ignorar sus deseos" son otras conductas machistas que critican.

"¡Joder! Nosotros nos quedábamos en la mesa y mi madre era quien recogía", recuerda Leiva, quien considera que "hay que empezar por revisar un montón de comportamientos y discursos que tenemos incorporados. Empecemos por ahí, que hay mucho trabajo por hacer".

No compartir por redes memes, chistes o bromas machistas; no difundir desnudos o imágenes íntimas de niñas o mujeres; no callarse y actuar ante cualquier tipo de agresión a una mujer, y afear esas conductas a quienes lo hagan es el primer paso que los hombres pueden dar.

Lograr una sociedad libre de violencias machistas es una quimera sin la implicación de los hombres, sin una reflexión y una transformación de sus masculinidades que erradique toda la cultura machista heredada y perpetuada a lo largo de la historia.

Que las mujeres puedan vivir libres depende de ellos. Las mujeres no se han cosificado ni violentado a ellas mismas, son los hombres los que tienen que cambiar sus conductas, y urge que lo hagan en un país donde cada seis días una mujer es asesinada por su pareja o expareja y se denuncia una violación cada cuatro horas.

En España el 57,3 % de las mujeres mayores de 16 años (11,3 millones) ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida: más de 4 millones ha padecido violencia física; 2,8 millones, violencia sexual y más de 8 millones han sido víctimas de acoso sexual, según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer.

Unos datos especialmente preocupantes entre los jóvenes debido a que la comunicación en los entornos digitales en los que ellos se mueven agudiza el problema de la violencia machista y multiplica el número de agresores -protegidos por el anonimato- al tiempo que se incrementa el número de mujeres víctimas de ciberdelitos de tipo sexual.

Así lo reflejan numerosos estudios y estadísticas, recogidos por la investigadora y profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, Leila Mohammadi, que alertan de que en los últimos años se han incrementado las violencias machistas en los espacios digitales.

"El amor es un vínculo de vida, un pacto, no una posesión. El amor es ir de la mano, por la calle, codo a codo, no ir encadenados, no ir presos (...). La violencia machista es una falta de respeto, no solo a las mujeres sino a la dignidad que nos merecemos los hombres en nuestra vida y en nuestros vínculos", recuerda Luis García Montero

El fundador de la Asociación Hombres Igualitarios, Juanjo Compaire, decía esta semana tras recoger un por su defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia machista que "los hombres deben implicarse en la causa" porque "somos los responsables del problema y parte de la solución".

Macarena Baena Garrido