Benítez Salas, los "ojos y oídos" de Von der Leyen en Madrid

Bruselas, 20 mar (EFE).- En poco más de una semana, María Ángeles Benítez Salas cambiará el gris de Bruselas por la luminosidad de los cielos de Madrid, donde será "los ojos y los oídos" de Ursula von der Leyen desde la dirección de la representación de la Comisión Europea en la capital de España, según dijo en una entrevista con EFE.

Esta abogada almeriense y alta funcionaría comunitaria asumirá sus nuevas responsabilidades el 1 de abril.

"Es una buena manera de volver, aunque yo siempre me digo a mí misma 'no es volver, es ir', porque yo - aclara- me fui muy joven" de España, justo al terminar Derecho en la Universidad de Granada para cursar Altos Estudios Europeos en el Colegio de Brujas (Bélgica) y Derecho Europeo en la Universidad Libre de Bruselas.

Benítez Salas será la segunda mujer que ocupa el puesto de máxima representante de la Comisión Europea en Madrid, tras Aránzazu Beristain Ibarrola, y vuelve a España nombrada por la primera mujer a la cabeza de la Comisión Europea, "un símbolo de la evolución de los tiempos", "de progreso", "¡que ya era hora!", exclama.

UNA "EMBAJADORA" EN MADRID

De la exministra de Defensa alemana destaca, además de haber implantado la paridad en el colegio de comisarios, su "gran capacidad para avanzar en muchos ámbitos que Europa necesita".

"No le molesta ser disruptiva (...) y nos hace sentir que estamos todos en el mismo barco", asegura Benítez Salas, que ahora será su "embajadora" y su "cara" en Madrid, algo que califica de "todo un reto y un gran objetivo".

La actual vicedirectora en la dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea llevará a su nuevo cargo su experiencia en los 35 años de gestión en el Ejecutivo comunitario, donde llegó como becaria en 1983.

No pondrá "el acento en una sola cosa", porque "todo está ligado y todo es importante", pero establecerá prioridades: "las vacunas y coordinación europea, y los fondos de recuperación", señala.

Sobre vacunas, cuya compra Bruselas centraliza, su objetivo es "transmitir la información correcta" de todo lo que la Comisión está haciendo, pese a las competencias muy limitadas que tiene en Sanidad.

Y sobre la recuperación económica, su intención es "seguir la situación en España, acompañar su evolución", y ser un "vínculo de diálogo directo en el terreno" entre Madrid y Bruselas.

UNA EXPERTA EN LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

A Madrid, Benítez Salas llevará su profundo conocimiento de la Política Agrícola Común (PAC), de gran importancia para España, y sus contactos en ambos lados. "Alguna ventaja tenía que tener", dice con una sonrisa, haber sido la segunda máxima responsable desde 2016 de la Dirección General de Agricultura.

En plena negociación de la PAC que regirá el campo de 2023 a 2027, Bruselas está a favor de excluir de las ayudas a las explotaciones que no respeten los derechos laborales: es lo que se llama "condicionalidad social", de una gran "complejidad" jurídica y normativa para adaptarla y es en lo que ahora se está "pasando un peine fino".

Pero siempre, asegura, "hay soluciones para todo", incluido el porcentaje de pagos directos que irá a los "ecoesquemas", diseñados para incentivar prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles.

También entiende "perfectamente" los temores del sector ante el acuerdo UE-Mercosur, pendiente de ratificación tras 20 años de negociaciones, pero insiste en que "no es un mal acuerdo para el campo", aunque algunos sectores necesitarán "apoyo" para afrontar la competencia que venga de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Pero cree que es un buen acuerdo por razones geopolíticas, ya que sería el primer acuerdo transatlántico de la UE.

Desde su experiencia como vicedirectora de la Oficina de Consejeros de Política Europea y posteriormente del Centro Europeo de Estrategia Política, el laboratorio de ideas de la Comisión Europea, no concibe que "Europa no esté presente" y ceda ese terreno a China o Estados Unidos.

Benítez Salas se considera una afortunada por haber tenido la "suerte" de haber pasado desde el servicio de la Comisión "más conceptual", el laboratorio de ideas geopolíticas, hasta "el más terrenal" de la política agrícola.

"Si la gran teoría no la reconoces en lo que haces cada día, cada dossier que pasa sobre tu mesa está condenado a convertirse en una gran nebulosa, en algo que no tiene impacto en la vida de nuestra sociedad, de nuestra Europa".

Ahora, a punto de dar un nuevo giro a su vida, tira de la letra de "un tango muy famoso (fue consejera principal de la Comisión Europea en Buenos Aires y su marido es argentino) que dice: 'Quién dijo que me fui si yo siempre estoy volviendo'".

Catalina Guerrero