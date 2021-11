El 'Bisonte de QAnon', condenado a tres años de cárcel por el asalto al Capitolio

Jacob Chansley, el hombre que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos disfrazado de bisonte el pasado 6 de enero de 2021 ha sido condenado este miércoles a 41 meses de prisión –tres años y cinco meses de cárcel– en un tribunal federal del país.

En septiembre, Chansley, oriundo de Arizona, se declaró culpable ante la corte federal del Distrito de Columbia, que lo juzgó por un cargo que consiste en haber obstruido un procedimiento oficial durante una sesión del Congreso el pasado 6 de enero, cuando tuvo lugar el asalto al Capitolio.

Seguidor de la teoría de la conspiración de Qanon, vinculada a una serie de actos violentos cometidos en EEUU, Chansley participaba habitualmente en actividades de la derecha y manifestaciones de apoyo a Trump. Con 32 años, se paseó a pecho descubierto y con la cabeza decorada por su ya famoso gorro de piel y cuernos. La prensa local contaba que era habitual que el joven hiciera lo mismo ante el capitolio del estado donde vive.

El asalto al edificio del Congreso se produjo el día en el que los representantes tenían que ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones frente a Donald Trump. El expresidente llevaba semanas acusando a su rival de fraude electoral y arengando a sus seguidores. Minutos antes del asalto, Trump había dado un discurso ante los manifestantes en Washington animándoles a marchar hacia el Congreso, no rendirse y no consentir la victoria de Biden.

Mientras ocurría el ataque, Trump tuiteaba contra su vicepresidente por no ceder a sus presiones y no bloquear la certificación de los resultados electorales. "Pence no ha tenido el coraje de hacer lo que había que hacer para proteger nuestro país y nuestra Constitución".