Borrell se defiende ante una Eurocámara contraria a su viaje a Moscú

Bruselas, 9 feb (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se defendió este martes de las críticas recibidas por su viaje a Moscú en un debate en el Parlamento Europeo para rendir cuentas de su visita, en el que la mayoría de grupos le reprocharon su desplazamiento a Rusia, que coincidió con la expulsión de tres diplomáticos europeos.

En su turno de réplica y expresándose en español -al contrario de su intervención inicial en inglés-, Borrell respondió a las críticas diciendo que "si de verdad la defensa de los derechos humanos está en nuestro ADN, hay momentos en los que hay que plantar cara e ir a explicar lo que decimos en comunicados para que quede claro a quien los recibe".

El alto representante reconoció que "el resultado no ha sido bueno" y dijo que "desde luego, hay que aceptar y admitir que la interpretación mediática y la mayoritaria en esta Cámara es que no lo ha sido".

Y es que sólo recibió el apoyo de su familia política, la socialdemócrata, y de la extrema derecha, en un día en que 81 eurodiputados habían firmado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pidiéndole que tome medidas si Borrell no dimite tras su viaje.

Mientras que la eurodiputada socialdemócrata Kati Piri dijo que no se puede "culpar" al exministro español de que Moscú utilizara "la visita de Borrell para humillar a la UE", el eurodiputado de Identidad y Democracia quiso "rendir homenaje" a las palabras de Borrell.

El alto representante se defendió de críticas como la del eurodiputado de los Verdes Sergey Lagodinsky, que calificó la visita de "humillante" y pidió a la UE "dejar de colaborar" con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Para Borrell, en cambio, "no ha sido nada cómodo para el poder ruso ver cómo alguien va allí y directa, expresa y personalmente les dice lo que hemos dicho en comunicados muchas veces", declaró en referencia a las exigencias de la UE de liberar al opositor ruso Alexéi Navalni.

Respondió también a declaraciones como las del eurodiputado del Partido Popular Europeo Michael Gahler de que "estaba cantada" la falta de colaboración del Kremlin que se iba a encontrar el alto representante durante su encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"No acariciaba ilusiones antes del viaje", dijo Borrell, que sabía que "esta visita acarreaba riesgos manifiestos" que decidió asumir.

Tampoco estuvo de acuerdo el exministro español con la afirmación del líder del grupo liberal Renew, Dacian Ciolos, quien aseguró que había que retrasar el viaje "en un contexto de semejante tensión".

Borrell recordó que en los dos últimos años ha habido "diecinueve visitas ministeriales o de alto nivel" a Rusia de representantes de los países de la Unión Europea y que ahora "sabemos mejor el terreno que pisamos".

El viaje le sirvió, según explicó, para constatar que "si ponemos encima de la mesa la cuestión de los derechos humanos y en particular el caso de Navalni, la respuesta rusa es 'no se habla de nada más'".

Y pidió "unidad" a todas las instituciones europeas y los Estados miembros para "analizar con inteligencia y serenidad cuáles tienen que ser nuestros futuros pasos para definir nuestra relación con Rusia".

No obstante, hoy no mencionó la posibilidad de aprobar nuevas sanciones contra Moscú por la condena a Navalni, como sí hizo el pasado domingo en un artículo publicado en su blog.

En ese texto, Borrell dijo que corresponde a los ministros de Exteriores debatir la cuestión en su reunión del próximo 22 de febrero, y sobre todo, a los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de marzo.

CRISIS CATALANA

Hubo un momento en el que Borrell expresó de forma muy clara la frustración que sintió el viernes pasado en la rueda de prensa junto a Lavrov y fue al recordar que el ministro ruso no sólo dijo que la UE "no es un socio fiable", sino que comparó la detención de Navalni con la de los líderes independentistas catalanes.

"¿Ustedes creen que a mí no me hubiera gustado entrar en cuerpo a cuerpo con el señor Lavrov y rebatir abiertamente algunas de sus observaciones? (...) ¿Ustedes creen que tiene algún sentido esta comparación? Para cualquier persona es evidente que no la tiene", dijo Borrell en el debate en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, "no me quise enzarzar en esa discusión", dijo, "y preferí volver a repetir el mensaje que fui a llevar: la UE condena, protesta, reclama" que se libere a Navalni y se investigue su intento de asesinato.

El alto representante criticó que Lavrov comparase la situación de Navalni, "que sufre un intento de asesinato y que pasa uno tras otro juicios que le pueden seguir condenando sin razón ni fundamento", con la de "algún eurodiputado que se sienta en esta Cámara y de algunos colegas suyos que están haciendo libremente campaña electoral en Cataluña".

Borrell se refería al expresidente catalán Carles Puigdemont, que utilizó su intervención en el debate de hoy para decirle al alto representante que "tendría que haberle dicho al ministro Lavrov que estaba equivocado", porque "España no tiene tres presos políticos, sino nueve, y que no se puede comparar con Navalni, porque se le ha sentenciado a tres años y medio de prisión y los líderes catalanes han sido sentenciados a entre nueve y trece años de prisión".