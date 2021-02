Borrell sabía que viaje a Moscú tenía "riesgos" pero defiende ir al "terreno"

Bruselas, 9 feb (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo este martes que sabía que su viaje a Moscú iba a acarrear "riesgos" y ante las críticas que ha recibido por la visita se defendió diciendo que la política exterior requiere "estar sobre el terreno".

"Esta visita acarreaba riesgos manifiestos que yo asumí. Asumí estos riesgos porque nosotros condenamos cómo se ha gestionado el asunto (del líder opositor ruso Alexéi) Navalni", dijo Borrell en un debate en el Parlamento Europeo sobre las relaciones entre la UE y Rusia.

"La política de asuntos exteriores no se puede reducir a publicar declaraciones de prensa desde mi despacho en el Berlaymont (sede de la Comisión Europea en Bruselas) o desde el Servicio de Europeo de Acción Exterior, desde la distancia segura. No, hay que estar allí sobre el terreno y es lo que hicimos", se defendió al alto representante.

Y aseguró que pidió a las autoridades rusas poderse reunir con Navalni pero que éstas le negaron la posibilidad, aunque un alto cargo de su delegación sí se encontró con el abogado del líder opositor al Kremlin.

Borrell ha recibido diversas críticas -especialmente desde las filas del Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo de los Conservadores Europeos (ECR)- por su viaje a Rusia, durante el cual Rusia expulsó a tres diplomáticos europeos y se celebró una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien dijo que la UE no es un "socio fiable" y comparó la condena a los líderes independentistas catalanes con la del opositor Alexéi Navalni.

El mandatario español afirmó que su viaje tenía como objetivo "transmitir, cara a cara, la posición de la UE en asuntos que nos preocupan", como "derechos humanos, las libertades políticas y las situación del señor Navalni y constató que al Kremlin "no le gustó".

Borrell incidió en que en su reunión con Lavrov hubo "intercambios tensos" cuando le pidió la liberación de Navalni, como ya escribió el domingo pasado en su blog.

"No acariciaba ilusiones antes del viaje pero estoy sinceramente más preocupado, incluso, después de este viaje", dijo Borrell, que constató que "el gobierno ruso está degenerando por una ruta autoritaria" y que en Rusia "no están dispuestos" a reconducir las tensas relaciones con la UE "si seguimos planteando la situación políticas, los problemas de derechos humanos".

El Krelin, dijo, considera "nuestro sistema liberal y democrático como una amenaza existencial para ellos y de ahí la desconexión".

El eurodiputado del PPE Michael Gahler, mantuvo las críticas a Borrell, diciendo que "estaba cantado" la falta de cooperación de Rusia, por lo que "no hay que apaciguar ese liderazgo ruso".

También el líder del grupo liberal Renew, Dacian Ciolos, dijo que "lo más sensato" hubiera sido posponer la visita, porque aunque "obviamente, mantener abiertos los canales diplomáticos es importante", había que aplazar el viaje "en un contexto de semejante tensión".

Desde el grupo de vista de los Verdes, el eurodiputado Sergey Lagodinsky, pidió "dejar de colaborar" con el presidente ruso, Vladimir Putin y dijo a Borrell que su viaje "ha sido humillante".

En cambio, la eurodiputada socialdemócrata Kati Piri dijo que no se puede "culpar" al ex ministro español de que Moscú utilizara "la visita de Borrell para humillar a la UE", algo que en su opinión no hubiera ocurrido si "los líderes europeos hubieran tenido posturas más fuertes" frente a Rusia, aplicando sanciones.

El eurodiputado de la extrema derecha de Identidad y Democracia Thierry Mariani, aprovechó su intervención en el debate "rendir homenaje a lo que ha dicho" Borrell.