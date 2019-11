El desgaste policial tras 40 días de protestas y violencia en Chile

El cuerpo policial de Carabineros de Chile se enfrenta a hechos de violencia que no han cesado en los 40 días de crisis social en el país y que han abierto el debate sobre su capacidad para garantizar la seguridad y recomponer el orden público.

La controversia llega después de una noche en la que se registraron 12 incendios, 54 saqueos, 12 eventos de daño a mobiliario público y 14 ataques a cuarteles en todo el país, según el reporte oficial difundido este miércoles por el Ministerio del Interior.

Se trata de fenómenos que están acompañando desde su inicio el estallido social chileno, que mantiene a multitud de ciudadanos manifestándose de manera mayormente pacífica en las calles en reclamo de un modelo socioeconómico más equitativo, pero que en paralelo ha dejado ya 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente por la acción de agentes del Estado) y miles de heridos.

Además, sobre la policía chilena pesan cientos de denuncias por violaciones de derechos humanos en la contención de las protestas de Chile, observadas por distintos organismos internacionales, como Human Right Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), además de por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile.

"NOS RETIRAMOS, ESTAMOS SOBREPASADOS"

La polémica sobre la capacidad del cuerpo de Carabineros ha tomado fuerza esta jornada después de que se filtrara un supuesto audio de un carabinero que ante un saqueo en un centro comercial de El Belloto (en la región de Valparaíso -centro-) aseguró que los agentes tuvieron que retirarse por verse sobrepasados.

"Nos retiramos de El Belloto. Estamos absolutamente superados. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados, bombas molotov, no tengo gas, no puedo disparar escopetas. Está la cagá. No estamos obligados a lo imposible. Hemos apechugado cuerpo a cuerpo prácticamente. Más no podemos, más no se puede", se escucha en el audio.

El ministro de Defensa del país, Alberto Espina, reforzó esta idea durante su participación este miércoles ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde dijo que los carabineros están sobrepasados.

"La situación que está viviendo el país es extremadamente crítica en materia de seguridad, se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia bajo ninguna circunstancia. Asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle entre ciudadanos, policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados", expuso Espina.

Por contra, el coronel Julio Santelices aseguró que "los carabineros no están sobrepasados", aunque sí agotados tras 40 días de protestas y de actos vandálicos que no cesan.

"Los carabineros no están sobrepasados. Hemos demostrado que estamos más unidos, más cohesionados que nunca. Tenemos a todo nuestro mando en la población. Nuestros carabineros, si bien están cansados, agotados, tal vez muy lesionados, pero muy unidos y cohesionados", expresó Santelices.

El coronel mostró también su confianza en que junto con la Policía de Investigaciones lograrán "restablecer el orden público" y pidió colaboración a la comunidad para que se acaben los hechos de violencia.

REFUERZOS POLICIALES

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este miércoles que se desplegarán 2.505 nuevos agentes de Carabineros en las calles de Chile como medida para solucionar la violencia en el país, que calificó de "extrema" después de saqueos y disturbios en la pasada noche.

La apuesta del Ejecutivo es combatir los problemas en la calle con mayor dotación policial incorporando al servicio a partir de la próxima semana a la nueva generación de egresados de la academia y en dos meses 4.534 nuevos uniformados adicionales a disposición.

"Anoche Chile vivió una nueva y triste jornada de violencia y destrucción (...). La violencia está causando un daño que puede ser irreparable", dijo el mandatario a la prensa.

Piñera señaló que pese, "al enorme y sacrificado despliegue y esfuerzo que realizaron Carabineros y la Policía de Investigaciones, lamentablemente en muchos lugares el orden público fue sobrepasado y la seguridad ciudadana fue vulnerada".

NUEVA JORNADA DE VIOLENCIA

En la jornada de este martes se registraron 99 eventos de grave violencia que dejaron 109 agentes policiales lesionados, 30 civiles heridos y 915 personas detenidas en todo el país.

Los 12 incendios reportados afectaron a autobuses públicos, una farmacia, una sucursal bancaria, unas garitas de peaje de carreteras, una Secretaría Regional de Educación, varias tiendas comerciales, a la sede del Partido Comunista de Chillán (centro) y al diario El Líder de la ciudad de San Antonio (centro).

Los 54 saqueos afectaron a locales y establecimientos comerciales en distintos regiones del país, mientras que se reportaron también daños y vandalismo contra la sede del Congreso Nacional, ubicada en Valparaíso, algunas estaciones de metro, el diario La Estrella de Iquique (norte), las oficinas de un juzgado en Santiago, dos gobernaciones provinciales y dos municipalidades.

Finalmente, se informó de 14 ataques a cuarteles policiales, ocho en Santiago y seis en el resto del país.