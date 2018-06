Las víctimas del terremoto que devastó Ciudad de México siguen viviendo en la calle 9 meses después

Petra Puebla, de 64 años de edad, vive en la calle desde hace nueve meses. El terremoto del 19 de septiembre redujo a escombros el edificio donde vivía, en el que murieron nueve personas. Ella asegura que tras el sismo no tenía adónde ir, ya que su apartamento, ubicado en el 1C del Multifamiliar Tlalpan había dejado de existir, así que decidió quedarse en uno de los dos campamentos donde hasta la fecha se refugian cientos de damnificados de la zona.

“Es muy difícil vivir en la calle: primero las lluvias, luego el frío, luego el calor y ahora otra vez las lluvias. Ya son nueve meses de estar aquí, es muy difícil”, dice Petra, quien desde septiembre se ofreció como voluntaria para servir las 300 raciones de alimento que a diario manda el gobierno de Ciudad de México a los damnificados del campamento ubicado en la calle Álvaro Gálvez, en la colonia Educación de la delegación Coyoacán.

Antes Petra dormía en una tiendade campaña, pero desde marzo pasado lo hace en una diminuta vivienda de madera de poco más de 2.5 metros cuadrados que le fue donada por Techo, una organización sin fines de lucro. A pesar de la situación, dice sentirse más fuerte para exigir al gobierno que reconstruya su edificio.

“Yo estoy aquí desde el primer día. Y me voy a quedar para que el gobierno vea que todavía lo necesitamos, porque nosotros perdimos todo. La vida, gracias a Dios no, pero nueve personas fallecieron; vecinos que no alcanzaron a salir. Nosotros nos quedamos sin nada, sin un papel, sin las escrituras porque no nos permitieron revisar entre los escombros. Ahí se fue toda nuestra identidad”, asegura esta mujer.

La mayoría de derrumbes por el terremoto se produjeron bordeando el lago EFE

Como Petra, al menos 500 familias afectadas del Multifamiliar Tlalpan, según su propio censo, siguen exigiendo al gobierno respuestas más eficaces. En particular 40 familias que vivían en el edificio 1C —el cual colapsó— espera la reconstrucción total. El temblor dejó en la capital del país 228 muertos, miles de damnificados y 5 mil 974 viviendas afectadas.

La ‘resistencia’ para la reconstrucción

Francia Gutiérrez Hermosillo, integrante del colectivo Damnificados Unidos, explica que los afectados del Multifamiliar de Tlalpan lograron ser reconocidos por el gobierno de Ciudad de México con la figura de "vulnerabilidad", donde se encuentran adultos mayores, pensionados, jubilados y otras personas cuya situación financiera les impide acceder casi a cualquier mecanismo de financiero para la reconstrucción.

“No estamos dispuestos a pagar un crédito porque esto es una emergencia. (...) No le puedes pedir a alguien que pague lo que ya pagó en el pasado”, dice Gutiérrez, cuya familia perdió su departamento en el edificio 1C.

A pesar de que les fue reconocida la situación de "vulnerabilidad". Un tercio de los damnificados —al menos 80 familias—, detalla Francia, siguen viviendo en los campamentos, algunos se encuentran el albergues, el resto —que son los menos— viven con familiares o lograron rentar un inmueble.

Gutiérrez refiere que las condiciones en los dos campamentos y en los albergues siguen siendo precarias, pues a veces no hay agua o hay inundaciones. "Las familias están perdiendo su calidad de vida".

“Ha sido exacerbada la burocracia que han inventado (las autoridades) para dar atención vía derechos humanos. Lo pintan de beneficios y no de una cobertura de derechos que tenemos como ciudadanía. No somos una población que haya elegido estar en estas circunstancias”. Francia Gutiérrez Hermosillo

El diario Excélsior publicó el pasado febrero que al menos nueve personas de la tercera edad, quienes padecían alguna enfermedad, habían fallecido dentro de los albergues.

Un trabajador de la construcción busca supervivientes en un edificio colapsado en Ciudad de México después del terremoto AP Photo/Eduardo Verdugo

“A nueve meses, hoy nos reconocemos como organizados. Organizados lamentablemente ante la desatención. Si después de la emergencia hubiéramos visto una cobertura del Estado inmediata y total, pues tal vez nuestra organización se hubiese inhibido, pero cada día de desatención y silencio provocó que a pesar del luto y la incertidumbre se generara una resistencia para exigir la reconstrucción con fondos públicos”, agrega Francia.

Los damnificados han plantado cara a las autoridades para que se liberen de manera urgente los 2 mil millones de pesos de un fideicomiso que se aprobó el pasado 6 de junio. Incluso el pasado 29 de mayo las familias afectadas cerraron el paso vial acampando en plena Calzada de Tlalpan con el fin de presionar a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México a aprobar un fideicomiso.

La Comisión avaló este fideicomiso, pero el problema es que todavía no se sabe cómo operará. El colectivo Damnificados Unidos confía en que parte de ese dinero sea destinado a la reconstrucción del Multifamiliar Tlalpan. Solicitamos los detalles de este plan a las autoridades del gobierno de CDMX pero no obtuvimos respuesta.

Francia Gutiérrez asegura que los damnificados vigilarán la operación de ese fideicomiso, impidiendo que el dinero se destine a otros programas.

“Nosotros queremos que antes que acabe la actual administración (el próximo 31 de noviembre) sean etiquetados los fondos. No queremos que solo sea una campaña sobre el fondo y el fideicomiso y que nos sigan usando de estampita”, expresa Gutiérrez.