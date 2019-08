Un corte eléctrico a gran escala desata el caos en el transporte de Inglaterra y Gales

Este viernes Inglaterra, Gales y varias zonas de Londres se han visto afectadas por un importante corte eléctrico que ha afectado al tráfico ferroviario, en carretera, así como a los semáforos, según ha informado The Guardian.

El tráfico de trenes dentro y fuera de Londres, como Thameslink, un servicio ferroviario 24 horas cuyo recorrido va desde Bedford a Brighton, pasando por Luton, Peterborough y Cambridge, las rutas de Southern y el servicio al aeropuerto Gatwick Express se han visto afectados por retrasos y cancelaciones.

Por ello, Thameslink ha aconsejado no viajar por el momento. "No podemos proporcionar un servicio en este momento, por favor, retrase su viaje por ahora y compruebe las actualizaciones", han comunicado desde su cuenta de Twitter. "No está claro en este punto cuándo se restaurará el servicio".

⛔ #TLUpdates - Our advice right now is do not travel. We are unable to provide a service at present, please delay your journey for now and check back for updates.



It is not clear at this point when services will be restored.



Full details ℹ️👇https://t.co/iYMraBkjSy — Thameslink (@TLRailUK) August 9, 2019

Transport for London, responsable del sistema de transporte de Londres, informa en su página web de graves retrasos en la línea Victoria del metro de Londres y de que parte del servicio ofrecido por el tren suburbano London Overground ha sido suspendido.

Por su parte, el operador de red de distribución de electricidad que cubre el sureste de Inglaterra, el este de Inglaterra y Londres, UK Power Networks, ha afirmado en su cuenta de Twitter: "Creemos que se debe a un fallo de la red National Grid [empresa de electricidad y gas británica], que está afectando a nuestros clientes".

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates. — UK Power Networks (@UKPowerNetworks) August 9, 2019

Recientemente, han comunicado también a través de Twitter una actualización sobre el corte eléctrico que ha afectado a zonas de Londres y del sureste británico: "Esto se debe a un problema en la red de transmisión nacional que ha impactado a nuestros clientes. Creemos que todos los suministros han sido restaurados".