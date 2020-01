El embajador de la UE en la ONU pide más "inversión local de Colombia" para la paz

El representante de la Unión Europea (UE) ante la ONU, Olof Skoog, manifestó este miércoles en Cartagena de Indias que la contribución de la comunidad internacional al proceso de paz colombiano no es suficiente y consideró que debe haber una mayor "inversión local".

"La UE ha hecho una inversión muy masiva en Colombia pero no es suficiente, hay que siempre tener una inversión local, los fondos públicos de Colombia, los impuestos, el sector privado también tiene que influir porque si no, no habrá paz sostenible", dijo a periodistas Skoog.

El diplomático participó en Cartagena en una reunión de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU, en la que están además delegados de 31 países que integran ese órgano.

Insistió en que "para que un proceso de paz tenga éxito se debe tener paciencia pero también el apoyo de la comunidad internacional, que no puede reemplazar la inversión que debe hacer el Estado".

Skoog también recordó que fue embajador de Suecia en Colombia entre 2001 y 2003, época en la que el entonces presidente, Andrés Pastrana (1998-2002), negoció sin éxito la paz con las FARC.

Sin embargo, el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) logró firmar un acuerdo de paz con esa guerrilla en noviembre de 2016.

"Tengo que decir que es remarcable, extraordinario, regresar a Colombia para ver el progreso y es cierto que la construcción de la paz tiene sus desafíos también en Colombia, pero el país puede servir como buen ejemplo en muchos aspectos", dijo.

En ese sentido señaló que Colombia ha logrado crear un espacio "económico-social" alrededor de la paz y consideró que uno de los retos principales en este tipo de procesos es hacer una inversión "en terrenos rurales".

"Yo creo que la gran cosa y lo que hace al acuerdo de paz en Colombia un ejemplo para el mundo es el hecho de que cubre todos esos asuntos de seguridad para los desmovilizados, pero también (tiene) una inversión económica y social en áreas de Colombia que no las habían tenido", concluyó.

En su reunión de hoy, la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU analiza las formas "más innovadoras y eficaces, sostenibles" para financiar los procesos de construcción y recuperación en el mundo "después de situaciones complejas de violencia", según la canciller colombiana, Claudia Blum.

En la sesión se analizan también las experiencias de los procesos de Irlanda del Norte y Burkina Faso, así como la visión de países donantes como Noruega y Canadá.

Como invitados están el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), así como miembros de la sociedad civil y el sector privado que participarán en los paneles de discusión programados en la jornada.