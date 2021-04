Emilio Lamo de Espinosa: La UE tiene que pasar de herbívora a carnívora

Logroño, 21 abr (EFE).- El miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Emilio Lamo de Espinosa ha afirmado este miércoles que “la Unión Europea (UE) tiene que pasar de herbívora a carnívora”, ya que “no está en el juego de poder global; tiene poder económico y regulador, pero no político y, menos, militar”.

Lamo de Espinosa, expresidente del Real Instituto Elcano, ha participado en la primera sesión "online" del seminario “Pensar el siglo XXI”, titulada “La era post-Occidente: el retorno de Asia”, en la que también han intervenido la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio y el profesor titular de la UNED José Ignacio Torreblanca.

Este seminario está organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y dirigido por el propio Lamo de Espinosa, quien ha indicado en su ponencia que "el gran problema del siglo XXI es un déficit de gobernabilidad emergente y creciente; los problemas son globales, pero los instrumentos para solucionarlos tienen fronteras”.

Ha señalado que, en este “desgobierno global”, los que “cuentan” son los grandes países y "el resultado es una multipolaridad asimétrica”, en la que “China es una civilización disfrazada de Estado”.

“Tenemos que pensar el mundo de otro modo y pensar las cosas de otro modo es reprensertárselas de otro modo”, ha remarcado el también Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, catedrático emérito de Sociología y vicepresidente de UNIR, quien ha añadido que “el futuro de España está fuera de España”, algo que se “ve” con la pandemia de la covid-19 y el cambio climático.

La exministra Ana Palacio, abogada especializada en Derecho europeo e internacional público, ha destacado que “el concepto de occidente está en contraposición de China", que "tiene cosas que aportar, principios como el de armonía”.

“Mientras no tengamos un presupuesto común para abordar cuestiones que estratégicamente interesan a todos, no vamos a ir para adelante y creo que la UE empieza a despertar, lo que necesitamos es saber que tenemos que tomar decisiones, que no quieren decir comunitarizar”, ha asegurado.

Ha indicado que “Rusia es mucho Asia”, pero más que “la emergencia de Asia, es la emergencia del Indo-Pacífico” porque “los mares vuelven a cobrar una importancia crucial y esa cuenca amplia del Indo-Pacífico es lo que está marcando”.

“La UE es una potencia regulatoria y está haciendo cosas estupendas, hasta China nos ha copiado la directiva de plásticos, y eso es poder, pero, en última instancia, tal como va este mundo, tenemos que entender que no es que tengamos que aprender a hablar el lenguaje del poder”, ha subrayado.

Por su parte, Torreblanca, director de la Oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations (ecfr.eu), ha afirmado que "Europa no es solo Alemania, pero los problemas generados por la cuestión alemana han determinado el rumbo del continente durante un siglo".