Una eurodiputada afrodescendiente relata ante la Eurocámara una agresión policial en Bruselas: "Me estamparon contra la pared, me humillaron"

Pierrette Herzberger-Fofana vio a la salida de la estación del Norte de Bruselas a "nueve policías acosar a dos negros". Y decidió grabarlo con su teléfono. Pero no pudo hacerlo, aunque sea legal en Bélgica.

Herzberger-Fofana, de 71 años, nació en Malí, es eurodiputada de los Verdes europeos y la primera mujer de ascendencia africana elegida en el Parlamento Europeo por Alemania.

Abogada dedicada a la igualdad y los derechos humanos, Herzberger-Fofana ha retratado este miércoles en la apertura del pleno de la Eurocámara esta semana en Bruselas: "Me arrebataron el teléfono; cuatro policías me empujaron contra la pared brutalmente, me arrebataron el bolso, me estamparon contra la pared, me abrieron de piernas y me trataron de forma humillante".

"Cuando les dije que era eurodiputada", ha relatado Herzberger-Fofana, "no me creyeron, mientras les enseñaba mis dos pasaportes, un salvoconducto del Parlamento Europeo... Me pidieron la tarjeta de residencia en Bélgica, se la di, y saqué también la acreditación del Parlamento Europeo".

Herzberger-Fofana ha proseguido: "Hoy les he denunciado porque no podemos cerrar los ojos a la violencia policial, es traumático, pero llevo aquí [el Parlamento Europeo] toda la noche porque no he tenido el valor para salir. Tenemos que actuar en nombre de todas las personas que no han podido escapar de la violencia policial".

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha respondido inmediatamente: "Estamos con usted, la invito a venir a explicarme lo sucedido. Pediremos aclaraciones a las autoridades belgas".

During the plenary today, MEP Pierrette Herzberger-Fofana reported an incident of intimidation against her by the Belgian police. We will demand an explanation from the Belgian authorities about what took place. pic.twitter.com/gtHdhuhC4I — David Sassoli (@EP_President) June 17, 2020

El copresidente del grupo Verde en la Eurocámara, el belga Philippe Lamberts, ha cogido la palabra a continuación para solidarizarse con su compañera de filas y pedir explicaciones: "Estoy indignado, no ha cometido ningún delito. Si a los partidarios del Estado policial les molesta, que sepan que grabar actuaciones policiales aquí es legal".

"Seguro que el color de la piel ha sido un elemento de su experiencia. Ser policía permite ejercer la violencia del Estado, es necesario que estén preparados", ha proseguido: "Es intolerable, le pido que protestemos ante las autoridades belgas y se sancione a quien sea necesario".

Herzberger-Fofana ha sido previamente concejala local en la ciudad de Erlangen. Durante su tiempo como edil, estableció la Black History Weeks en el marco de la década de las Naciones Unidas para las personas de ascendencia africana (2015-2024) para promover "reconocimiento, justicia y desarrollo" a favor de las personas afrodescendientes.