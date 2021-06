Fernández y Sánchez llaman a liberalizar las patentes de las vacunas contra la covid-19

Buenos Aires, 9 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, abogaron este miércoles para que se liberalicen las patentes de las vacunas contra la covid-19 al considerarlas un "bien público global", lo que permitiría agilizar su distribución en todo el mundo.

"Desde el punto de vista multilateral, Argentina y España estamos defendiendo la liberalización de las vacunas, que sean consideradas un bien público global y que en consecuencia se agilicen la distribución de las mismas", remarcó Sánchez en una rueda de prensa junto a Fernández durante una visita oficial a Buenos Aires.

El presidente del Gobierno español también llamó a que se aumente la capacidad de producción de dosis en el conjunto de la humanidad "para poder vacunar lo más rápido posible" a todas las sociedades y con ello superar definitivamente la pandemia.

"Nosotros vemos con mucha preocupación que el 90 % de las vacunas que se han producido esté en manos del 10 % de países y eso nos parece una gran inequidad", agregó por su parte Fernández.

AYUDAR A LATINOAMÉRICA

El jefe de Estado argentino valoró el "enorme esfuerzo" de Argentina en empezar a producir localmente la vacuna rusa Sputnik-V y avanzar también con la posibilidad de hacer lo mismo con la china Sinopharm, como ya se hizo -en conjunto con México-, con la vacuna de Astra Zeneca.

Con esa producción local, Fernández destacó que se pueda colaborar con que América Latina "pueda acceder lo antes posible a las vacunas que hoy le están faltando", y adelantó que habló con Sánchez de la opción de buscar productores europeos que acerquen la posibilidad de contratar vacunas.

"Lo que necesitamos es un compromiso para que la vacuna sea un bien global y la tecnología pueda ser transferida a diferentes países para que la producción escale y se acelere y pueda llegar a cada habitante del planeta", agregó, tras valorar que Europa haya donado el 50 % de sus vacunas al mecanismo Covax de la ONU.

Sánchez explicó que España ya anunció la donación de mas de 20 millones de vacunas en 2021 y que "en particular" quiere hacerlas llegar al "continente hermano" latinoamericano.

POLÍTICAS SIMILARES

El líder español también subrayó la "hermandad y amistad" y el "respaldo político" entre ambos Gobiernos, que han debido aplicar, para enfrentar la pandemia, "medidas que son muy difíciles", como restricciones de movilidad y confinamientos.

"Pero que son imprescindibles y necesarias para mantener a raya el covid-19", especificó.

Consultado por el hecho de que no se permita aún entrar a Europa a los vacunados con la Sputnik-V -que es la principal vacuna que se da en Argentina-, Sánchez dijo que "aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo", son "vacunas" y por ello "no tendrían que ser un obstáculo para la movilidad entre continentes".

ENCUENTRO EMPRESARIAL

En la conferencia de prensa se hizo hincapié en la buena relación bilateral y el interés de las empresas españolas en invertir en Argentina, poco después de que ambos presidentes participaran en un Foro Empresarial al que también asistieron representantes empresariales de los dos países.

"Es un momento magnífico para pensar en Argentina, porque tenemos dos Gobiernos que sintonizan perfectamente, remarcó el presidente del país suramericano, que tiene a España como segundo inversor.

"Para nosotros Latinoamérica es una zona de absoluta preferencia, y en particular naciones como Argentina", agregó Sánchez, quien durante la visita volvió a insistir en el apoyo de España a las negociaciones de Argentina para resolver sus problemas de deuda externa.

Los dos mandatarios también se refirieron al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur, bloque que integra Argentina, y la Unión Europea (UE), que ya fue firmado pero aún no ha entrado en vigor.

"A nosotros nos gustaría que se pudiera materializar cuanto antes ese acuerdo comercial. Entendemos los reparos y objeciones que pueda tener en este caso el Gobierno argentino y algunos gobiernos de la UE, pero si salvamos esos escollos y creo que tenemos todos voluntad de poder salvarlos, creo que podríamos estrechar lazos y aumentar posibilidades de desarrollo de nuestros países", valoró Sánchez.

"Todos tenemos vocación de encontrar un acuerdo, el secreto es ir resolviendo las asimetrías que existen", añadió Fernández.