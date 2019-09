Las frases de la 74 Asamblea General de Naciones Unidas

La 74 Asamblea General de Naciones Unidas concluyó este lunes tras seis días en los que jefes de Estado y de Gobierno y representantes de casi 200 países han compartido su visión del mundo y de las relaciones internacionales.

Estas son las principales frases que se han pronunciado desde el púlpito de Naciones Unidas.

ANTÓNIO GUTERRES, secretario general de la ONU:

- "Nos enfrentamos a la alarmante posibilidad de un conflicto armado en el Golfo, cuyas consecuencias el mundo no puede permitirse".

- "Todos los migrantes tienen que ver sus derechos humanos respetados".

DONALD TRUMP, presidente de Estados Unidos:

- "El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes".

- "Escuche estas palabras: no pague a los traficantes, no pague a los coyotes, no se ponga en peligro, no ponga a sus niños en peligro. Porque si llega hasta aquí (EE.UU), no se le va a permitir entrar, se le va a retornar rápidamente a casa y no será puesto en libertad en nuestro país. Mientras yo sea presidente de Estados Unidos, vamos a aplicar nuestras leyes y proteger nuestras fronteras".

- "Todas las naciones tienen el deber de actuar (ante ataques a Arabia Saudí). Ningún gobierno responsable debería satisfacer el deseo de sangre de Irán".

- "El dictador Maduro es una marioneta de Cuba protegida por guardaespaldas cubanos".

EMMANUEL MACRON, presidente de Francia:

- "Tampoco creo en que las crisis que atravesamos se vayan a resolver mejor con un repliegue nacionalista. Estoy firmemente convencido de la importancia del patriotismo, que es el amor por la patria y, al mismo tiempo, la aspiración por lo universal. Creo firmemente en la soberanía, que es al mismo tiempo la autonomía para uno mismo y la necesidad de cooperar".

- "Es la hora de reanudar las negociaciones ente EE. UU. e Irán", dijo el mandatario galo antes de advertir del riesgo de una escalada mayor en la región.

HASAN ROHANÍ, presidente de Irán:

- "Quisiera anunciar que nuestra respuesta a cualquier negociación bajo sanciones es negativa".

- "Nunca vamos a negociar con un enemigo que busca hacer que Irán se doblegue utilizando armas de pobreza y presión".

IVÁN DUQUE, Presidente de Colombia

- "Señoras y señores, es el momento de llamar las cosas por su nombre: La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional".

JAIR BOLSONARO, presidente de Brasil:

- "Es una equivocación asegurar que la Amazonía es patrimonio de la humanidad y es una equivocación, como los científicos afirman, decir que nuestro bosque es el pulmón del mundo. Apoyándose en esas falacias, algunos países, en lugar de ayudar, han seguido las mentiras de los medios de información y se han comportado sin respeto y con un espíritu colonialista".

- "Mi país ha estado al borde del socialismo, lo que ha puesto a nuestro estado en una corrupción extendida por todas partes, una grave recesión económica, altos índices de criminalidad e interminables ataque contra la familia y los valores religiosos que apuntalan nuestras tradiciones".

MAURICIO MACRI, presidente de Argentina:

- "La dictadura de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes".

SEBASTIÁN PIÑERA, presidente de Chile:

- "Cada generación enfrenta su propio desafío pero ninguna generación ha tenido que enfrentar un desafío tan urgente y formidable como nuestra generación (...). Lo que está en riesgo no es el planeta Tierra, es la sobrevivencia del ser humano en el planeta Tierra".

PEDRO SÁNCHEZ, presidente en funciones del Gobierno español:

- "Ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional".

MARCELO EBRARD, canciller mexicano:

- "Tenemos que tomar conciencia de que el supremacismo blanco, las ideas del reemplazo de las civilizaciones, están ya teniendo una conexión muy evidente".

DELCY RODRÍGUEZ, vicepresidenta venezolana:

- "Estados Unidos y sus satélites regionales preparan desde Colombia una agresión contra Venezuela, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de este continente".

BRUNO RODRÍGUEZ, canciller cubano:

- "En el último año el Gobierno estadounidense ha incrementado cualitativamente sus medidas de hostilidad y bloqueo contra Cuba".

WANG YI, ministro de Exteriores Chino

- "Los aranceles y las provocaciones de controversias comerciales que van en contra de la industria global y de las cadenas de suministro, socavan el régimen comercial multilateral y el orden comercial y económico global y podrían, incluso, llevar al mundo a la recesión".

IMRAN KHAN, primer ministro paquistaní.

-"Lo que va a ocurrir (en la provincia india de Cahemira) cuando se levante el toque de queda va a ser un baño de sangre".